【網絡詐騙】報告指「網絡釣魚詐騙3.0」猖獗 兩月出現超過三萬宗

網絡安全解決方案供應商Check Point®軟件技術有限公司旗下企業Avanan發表報告，指出近日商業電郵攻擊出現變種，該種攻擊被稱為「網絡釣魚詐騙3.0」，該攻擊能濫用常見的服務電郵如 PayPal、Google Docs等，誘導公眾進入惡意網站，受害人會收到來自完全正當企業的電郵，內容隨附惡意網站連結。遭濫用的企業和服務網站既沒有惡意內容，也沒有任何漏洞，而駭客們正利用這些常見服務的正當性，進入受害者的郵箱。

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報告指在過去兩個月內，Avanan在全球發現33,817宗濫用正當、廣為人知的企業和服務發動電郵攻擊。當中最常遭濫用的品牌是PayPal (68.3%) 及Google (27.9%)，緊隨的是Sharepoint 和Fedex。

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Avanan建議企業可採取簡單防範措施抵禦攻擊：

1.反制網路釣魚防護：商業電郵攻擊是一種網路釣魚威脅，企業可部署反制網路釣魚的解決方案防範攻擊。這些方案理應能識別商業電郵攻擊的危險信號（例如回覆地址與發件者電郵地址不符），使用機器學習分析電子郵件語言，捕捉網路攻擊的蛛絲馬跡。

2.員工培訓：商業電郵攻擊有目標地攻擊企業內的員工，因此電郵安全意識培訓甚為重要。企業必須培訓員工識別和應對商業電郵攻擊，盡力降低這種網路釣魚的威脅。

3.職責分離：商業電郵攻擊試圖誘騙員工在不驗證請求的情況下，進行高風險操作，例如轉帳或發送敏感資訊。企業應制定政策，要求高風險操作需經另一名員工獨立驗證，這有助於減少攻擊得逞的機會。

4.標籤外部電子郵件：商業電郵攻擊通常以相似的電郵地址，魚目混珠為內部電郵。企業可更改電郵程式設定，明確將來自公司以外的電郵標籤為外部郵件，從而識破這種伎倆。

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撰文：鄭日棱