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深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷　天際複式屋入場價1657萬人民幣

股樓投資 17:10 2023/04/04

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中港全面通關後，愈來愈多港人有興趣北上置業。近期中原海外與廣東城脈地產有限公司合作，推售位於深圳灣南山區的「深圳灣公館」。而今次在港推售的是天際複式屋，售價由1,657萬人民幣起。 

資料顯示，項目所有單位均為複式戶，涵蓋兩房至四房戶型，建築面積由849至1,636平方呎。而項目已為現樓物業，配全屋豪華裝修，可即買即住，其中兩房入場價1,657萬人民幣起（折合約港幣1,914萬起）﹔三房入場價1,997萬人民幣起（折合約港幣2,306餘萬起）﹔四房入場價人民幣2,668萬起（折合約港幣3,081餘萬起），展銷會設於尖沙咀金馬倫道33號8樓。 

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中原地產代理（海外）有限公司營業董事許大衛說，深圳樓市已經回穩，而且具備反彈條件。根據深圳中原研究中心樓市報告，深圳二月二手成交突破2,500宗，創2022年以來新高。至於一手樓，春節後新盤推售較少，目前主要是銷售貨尾。他預計，中港全面通關後，相信港人到深圳的睇樓量和成交量將會增加，為深圳樓市注入新購買力。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豪宅 深圳 中原地產

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