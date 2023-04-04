俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和

俄羅斯親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），周日（2日）於聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡店的炸彈襲擊事件中喪生。塔塔爾斯基曾加入分離主義組織有份作戰，也曾公開批評俄軍及讚揚俄羅斯僱傭軍團「瓦格納集團」（Wagner Group）。

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40歲的塔塔爾斯基真名為Maxim Fomin，曾就俄烏戰爭發表多篇評論，在Telegram擁有逾56萬粉絲。

塔塔爾斯基的一生十分傳奇，出生於烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas），曾任職煤礦工人，然後再展開傢俬。他其後遇到經濟困難時，曾搶劫銀行並入獄。

直至俄羅斯吞併克里米亞數周後，俄羅斯支持的分離主義分子席捲頓巴斯，塔塔爾斯基也乘機逃離拘留所。

塔塔爾斯基隨即加入分離主義分子，曾參與頓巴斯戰爭在前線作戰，其後再成為軍事博主。他遭到烏克蘭制裁，曾被禁止進入烏克蘭10年及沒收在烏所有資產。

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他取態強硬，曾批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與俄軍指揮官態度過於溫和，更主張襲擊烏克蘭基礎設施引發更大傷亡。他也曾貶低俄軍，並讚揚「瓦格納集團」。

塔塔爾斯基更主張襲擊烏克蘭基礎設施引發更大傷亡。俄軍去年吞併烏東四地後，塔塔爾斯基曾發布影片，揚言要擊敗和殺死所有人。

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責任編輯：鄭錦玲