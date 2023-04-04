【裝修設計】夫婦擲28萬元「輕裝修」406呎單位　Wetland Seasons Park新樓變歐陸奢華居

現今新樓大多附有裝修，只要買家具即可入住，不過也有人想要住得舒適稱心，選擇重新裝修，但除了這兩個方向，也許可以考慮「輕裝修」。購入天水圍Wetland Seasons Park的一對夫婦也有同樣想法，採用了設計師的建議，在不改動間隔下，以家具、配色、用料方面，將平平無奇的單位變成二人鍾情的歐陸風格，只花費28萬元，相當經濟實惠。

是次介紹的單位面積406平方呎，由業主兩夫婦自住。雖然Wetland Seasons Park 2期是新樓，不過De Stijl設計師Ivan透露，業主希望設計一個二人都喜愛的居所，所以選擇「輕裝修」。由於他們喜歡歐陸風，所以單位採用輕奢侈、歐陸式設計風格，例如客廳牆身採用了花綫設計，家中各處亦不乏雲石、黃銅等用料。

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另一方面，業主就設計上的風水也有要求，Ivan表示，要結合歐陸風和中式的風水要求，設計上要考慮兩者的元素比較困難。原本客廳牆身採用灰色，業主則出於風水原因改為現時的墨綠色，家具則由原本的深色系，改為現時的米白色、鵝黃色，與深色的牆身達致平衡。

此外，牆身由灰色改為墨綠色，視覺上會壓縮了單位大小，兩個房門、浴室門都改為暗門，沒有門「切斷」牆身，驟眼看上去一體成形，亦有助擴闊單位的空間感，令人感覺較為開揚。

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Ivan提到，裝修之後業主最滿意書房的設計，原因是他們的藏書量豐富，「現在的設計可擺放大量書籍，以及有展示擺設的位置。」書房與家中其他位置稍有不同，主要使用木作為設計元素。他表示，在書枱旁條子位置安裝了不同長短的燈，不只用作照明，同時考慮了視覺效果，點綴了整個書房的設計。

*相片由室內裝修公司De Stijl形品設計提供

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