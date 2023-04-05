【跟錢家學理財@iM網欄】至醒2招 檢視強積金個人帳戶

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「你不理財，財不理你」，跟其他理財投資一樣，強積金也需要做好管理。管理第一步就是整合帳戶，這動作對於累積有多個強積金個人帳戶的打工仔來說難度不低，但非常重要。其實只要懂得善用積金局資源，都可以輕鬆查清自己有多少個人帳戶，再完成整合，方便管理。
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整合強積金帳戶首先要知道所有強積金帳戶的計劃名稱及戶口號碼。所需資料一般可以在強積金受託人寄給你的文件裡面找到，又或直接向受託人查詢。但是，如果連自己有多少個強積金帳戶也不清楚，又怎可能知道應該向哪一家受託人公司查詢？其實只要透過以下兩項途徑，就可以簡單查清強積金個人帳戶數目與所屬受託人公司。
使用個人帳戶電子查詢
第一個方法是使用積金局的「個人帳戶電子查詢」(ePA)服務，於積金局ePA網站或流動應用程式申請成為ePA服務用戶。計劃成員在完成申請後，須透過以下其中一個方法確認身分，以保障計劃成員的個人資料:
申請ePA服務是一次性的手續，計劃成員一經成功申請便可透過ePA服務隨時查詢個人帳戶紀錄。
填妥個人帳戶資料查詢表格
另一個方法是到積金局個人帳戶網頁，下載「個人帳戶資料查詢表格」，填妥後連同身分證明文件副本寄回或傳真至積金局，或親身到積金局辦理。有一點要留意，積金局只能提供你擁有的個人帳戶數目，以及每個個人帳戶所屬受託人的名稱及聯絡電話。積金局的個人帳戶紀錄冊不包括個人帳戶的詳細資料，例如帳戶號碼、帳戶結餘及供款紀錄等。所以查到自己在哪些受託人有帳戶後，仍需自己聯絡受託人查詢上述各項資料，以便稍後進行整合帳戶。
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作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
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撰文 : 投委會錢生
欄名 : 跟錢家學理財