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【跟錢家學理財@iM網欄】至醒2招 檢視強積金個人帳戶

名人薈萃 18:07 2023/04/05

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「你不理財，財不理你」，跟其他理財投資一樣，強積金也需要做好管理。管理第一步就是整合帳戶，這動作對於累積有多個強積金個人帳戶的打工仔來說難度不低，但非常重要。其實只要懂得善用積金局資源，都可以輕鬆查清自己有多少個人帳戶，再完成整合，方便管理。

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青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

整合強積金帳戶首先要知道所有強積金帳戶的計劃名稱及戶口號碼。所需資料一般可以在強積金受託人寄給你的文件裡面找到，又或直接向受託人查詢。但是，如果連自己有多少個強積金帳戶也不清楚，又怎可能知道應該向哪一家受託人公司查詢？其實只要透過以下兩項途徑，就可以簡單查清強積金個人帳戶數目與所屬受託人公司。

使用個人帳戶電子查詢

第一個方法是使用積金局的「個人帳戶電子查詢」(ePA)服務，於積金局ePA網站流動應用程式申請成為ePA服務用戶。計劃成員在完成申請後，須透過以下其中一個方法確認身分，以保障計劃成員的個人資料:

  • 於網上遞交申請，需同時提供身分證及最近三個月內發出的住址證明文件副本以供核實，以便啟動服務；或
  • 攜同香港身分證親臨積金局辦事處辦理確認手續及即時啟動服務。

申請ePA服務是一次性的手續，計劃成員一經成功申請便可透過ePA服務隨時查詢個人帳戶紀錄。

填妥個人帳戶資料查詢表格

另一個方法是到積金局個人帳戶網頁，下載「個人帳戶資料查詢表格」，填妥後連同身分證明文件副本寄回或傳真至積金局，或親身到積金局辦理。有一點要留意，積金局只能提供你擁有的個人帳戶數目，以及每個個人帳戶所屬受託人的名稱及聯絡電話。積金局的個人帳戶紀錄冊不包括個人帳戶的詳細資料，例如帳戶號碼、帳戶結餘及供款紀錄等。所以查到自己在哪些受託人有帳戶後，仍需自己聯絡受託人查詢上述各項資料，以便稍後進行整合帳戶。

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作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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