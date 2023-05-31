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【新股IPO】君聖泰醫藥遞表　傳集16億　越秀基金有份投資

新股IPO 10:22 2023/05/31

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【新股IPO】君聖泰醫藥遞表　傳集16億　越秀基金有份投資

內地生物製藥公司君聖泰醫藥周二（30日）遞交上市申請。君聖泰醫藥主要開發治療代謝和消化系統疾病藥物，已開發5款候選藥物，共有128項專利及專利申請。君聖泰去年虧損增加3%至2.2億元（人民幣，下同），收益按年增49%至2058.1萬元。

君聖泰收入主要來自政府補助、銀行利息收入、以及金融資產投資。集團核心產品HTD1801具中藥活性成分，針對非酒精性脂肪性肝炎、2型糖尿病、嚴重高甘油三酯血症、原發性硬化性膽管炎及原發性膽汁性膽管炎適應症，為首款獲美國藥監局資格認定的原發性硬化性膽管炎候選藥物。

集團臨床開發團隊共29人，去年研發成本為1.8億元。

集團上市前獲多個投資者支持，包括泰格醫藥 （03347） 、海普瑞 （09989） 、中信、越秀及裕泰基金。

集團預期集資額將推動核心產品HTD1801、針對肥胖症候選產品HTD1804以及藥物開發模式FUSIONTX的研發。

據外電早前消息指，內地生物製藥公司君聖泰醫藥計劃今年內上市，集資約1億至2億美元（介乎7.8億至15.6億港元），瑞銀及華泰國際為聯席保薦人。

集團1月與廣東中醫藥大健康基金達成1.07億美元私募投資，該輪投資用作推進全球開發項目，包括中後期臨床試驗，以及公司藥物管線商業化及業務發展。

 

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記者：宋佩恩

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