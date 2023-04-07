【餓「新」嘗啖＠iM網】街坊小廚大驚喜 隱世私房菜吃出真滋味

有些朋友不熟但經常遇見，有些朋友好熟反而不常見，緣份，就是如此玄妙。同樣，有些地方經常流連，有些數十年的老區，反而少有踏足，香港這個丁方之城，說大不大，說小也不小。

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少有踏足的地方包括大角咀，反正對這地方沒有討厭也沒有喜歡，簡單一句：就是沒有印象。但，它偏偏不讓我沒有印象，就在短短的一兩個月間，分別有人告訴我，他們最近去了大角咀吃飯，而且，不約而同的，說的竟是同一間食店：良順興。他們口中這店小得只容下數張小桌，擠滿了也只能坐二十多人，日頭像間快餐店，晚間則可變身私房小廚，只要你想吃的，大廚Ken哥都幫你去街市買，你點得出他做得到。許是緣份到，一拍即合，二十位朋友柴娃娃，是晚包場！

果然是家隱世小店，明明話好近奧運站，明明跟住地址，卻找了好久才找到。小店說不上裝潢，但勝在夠地道，夫婦檔拍住上，一個管內一個管外，經營得有默契亦好用心。

是夜菜單非常鼎盛，十二道風味，粵式川式包羅萬有。第一道呈上是火喉絕佳、皮層酥香、肉質細嫩、醃味剛好的鹽香雞翼，好吃到唔停得口。

再來是炸得通透的椒鹽鮮魷，夠鑊氣，特別脆口。然後是魚湯蘿蔔沙白，煲到奶白色的胡椒魚湯，配肥美沙白，清清地但又好鮮甜。還有鮮甜嫩彈的蒜蓉粉絲蒸蝦、安格斯牛小排炸米底，炸米撈汁份外好味。

蟹是我的至愛，避風塘炒蟹煎腸粉好得，啖啖肉又惹味，鄰枱的朋友想吃薑蔥炒蟹腸粉底，Ken哥不嫌煩另炒一碟，這一碟腸粉盡吸蟹汁精華，似更勝一籌，大家爭相吃腸粉，益了嗜蟹的我檢便宜。那鍋鮑魚羔蟹粥，亦無話好說，鮮滾熱辣，粥底夠綿，入口鮮甜。

中段出場的是老闆的拿手菜雙酸水煮魚，即使他們不是主打川菜，這菜卻是街知巷聞。他們的酸菜魚端出來比坊間的更加清，不覺油膩，賣相吸引。雙重酸味辣而不搶，各位一蓆位，魚肉煮得滑漏而不散，配料如豆卜、萵苣等都好入味好夾，味道一流。

大菜出色，小炒亦有驚喜。一碟鍾無艷煎肉餅，一半伴鹹蛋黃，一半伴炸香瑤柱，食得又睇得。又像普通不過的肉碎菜脯煎蛋角，都能煎得金黃厚身如多士，香噴噴令人垂涎。又像麻辣豬大腸豬皮，雖然被遺忘了，後來才出場，飽肚之下仍能吃出那些年的掃街回憶，吃出香港情懷。那慢慢滲出的麻辣威力，令人欲罷不能！

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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