  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

需求疲弱油組意外減產　油價走高重燃通脹憂慮

宏觀解讀 16:31 2023/04/04

分享：

分享：

踏入第二季度，油組OPEC+突然宣布每日減產逾百萬桶，刺激油價抽升，通脹前景更趨不明朗，加上3月份歐美銀行業風波對信貸收縮的影響懸而未決，央行處理通脹問題將更為棘手。提前減息可能導致通脹掉頭回升，下重藥治通脹可能觸發經濟衰退。筆者認為，央行最有可能按兵不動，維持利率在限制性水平待通脹回落，有必要時才再度溫和加息以穩定通脹預期。儘管商品貨幣在油組減產後跳升，筆者並不看好後市，現時環球經濟衰退風險仍然揮之不去，油組減產背後的原因為看淡需求，減產削減供應造成的刺激效果只屬短暫。

人民幣持續企穩於6.9關口附近，最新公布數據顯示中國經濟復甦動力仍然強韌，但外貿需求疲弱，將拖累整體經濟增長。在外圍因素極不明朗下，中國經濟仍受重開憧憬帶動，在之前避險情緒高漲下外資未有撤出中國投資市場，全年中國經濟增長較有可能跑贏其他主要市要經濟體。在美元持續下行的趨勢下，人民幣前景或可看高一線。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 銀行倒閉風波減緩　中國重申持續開放
2023/03/30
銀行倒閉風波減緩　中國重申持續開放
外幣滙穗 - 聯儲局轉向時機將至　中國冀外資回心轉意
2023/03/28
聯儲局轉向時機將至　中國冀外資回心轉意
外幣滙穗 - 聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束
2023/03/23
聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束
外幣滙穗 - 銀行業危機四伏陰霾仍在　人行預先降準未雨綢繆
2023/03/21
銀行業危機四伏陰霾仍在　人行預先降準未雨綢繆
外幣滙穗 - 瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧
2023/03/16
瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧
外滙 人民幣 石油輸出國組織 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【GoGoX】快狗打車夥Preface推AI社區研習中心　提供創科課程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【港股市況】美團跌逾4%　商湯63億成交升近13%　恒指跌134點（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　商湯63億成交升近13%　恒指跌134點（不斷更新）
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【慈善工作】大劉甘比「以女兒之名」連開社企餐廳　開完秀樺廚房、思考再開秀兒廚房
【慈善工作】大劉甘比「以女兒之名」連開社企餐廳　開完秀樺廚房、思考再開秀兒廚房
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款