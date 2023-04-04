需求疲弱油組意外減產　油價走高重燃通脹憂慮

踏入第二季度，油組OPEC+突然宣布每日減產逾百萬桶，刺激油價抽升，通脹前景更趨不明朗，加上3月份歐美銀行業風波對信貸收縮的影響懸而未決，央行處理通脹問題將更為棘手。提前減息可能導致通脹掉頭回升，下重藥治通脹可能觸發經濟衰退。筆者認為，央行最有可能按兵不動，維持利率在限制性水平待通脹回落，有必要時才再度溫和加息以穩定通脹預期。儘管商品貨幣在油組減產後跳升，筆者並不看好後市，現時環球經濟衰退風險仍然揮之不去，油組減產背後的原因為看淡需求，減產削減供應造成的刺激效果只屬短暫。

人民幣持續企穩於6.9關口附近，最新公布數據顯示中國經濟復甦動力仍然強韌，但外貿需求疲弱，將拖累整體經濟增長。在外圍因素極不明朗下，中國經濟仍受重開憧憬帶動，在之前避險情緒高漲下外資未有撤出中國投資市場，全年中國經濟增長較有可能跑贏其他主要市要經濟體。在美元持續下行的趨勢下，人民幣前景或可看高一線。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

責任編輯︰梁浩碩