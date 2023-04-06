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ETF流動性及價差的迷思

股市 10:00 2023/04/06

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在金融市場，流動性是指在不影響價格的情況下買賣資產的容易程度，是選擇投資工具的重要考慮。由於ETF及個股均在現貨市場買賣，或令投資者誤以為兩者的流動性定義相同。現實中，ETF擁有獨特的流動性特徵，與ETF定價有直接關係，可以影響投資者的行為或決定。

ETF的三層流動性

與股票不同，ETF具有三層流動性。第一層為「表面流動性」，即一般買方和賣方（例如個人、機構投資者及莊家等）在交易時段內交易的ETF股票數量，大眾亦普遍以此為ETF二級市場表面流動性的指標。然而，表面流動性只是ETF流動性的冰山一角，通常佔整體流動性的一小部分，並未反映其餘的流通量。

第二層ETF流動性為「隱藏流動性」，反映莊家的庫存量，以及透過場外交易市場和證券借貸市場可獲得的ETF單位。

ETF流動性的第三層是「潛在流動性」，是ETF整體流動性的根基，由ETF一級市場中的申購及贖回機制所產生。隨著市場需求的變化，合資格的授權參與者（authorised participants）可按需要創建和贖回ETF單位，這使ETF的流動性與其標的證券流動性掛勾。因此，ETF的流動性可因資產類別而異，例如以股票為標的之ETF通常比債券ETF更具流動性。

流動性及買賣價差

衡量流動性的重要指標是買賣價差（簡稱「價差」），即買家願意支付的最高價格與賣家願意接受的最低價格之間的差額。一般情況下，由於交投活躍的ETF買賣需求大，買家一般願意支付較高的價格，而賣家則願意接受較低的價格，因此買賣價差較少。較窄的價差意味著投資者可用較低的交易成本進行買賣，扣除交易成本後淨回報或更高。

波動性是影響價差的重要因素之一。當市場較為波動時，ETF莊家通常會報出較闊的價差，以補償提供流動性所承擔的風險。另外，標的證券的價差亦會影響ETF價差，追蹤成交活躍股票的ETF通常價差較窄。

最後是價位表。價位表列出不同價格區間內證券交易的最少價格變動幅度（即最低上落價位）。ETF的價差受最低上落價位限制，因此，降低最低上落價位可助收窄價差。

香港上市ETF價差大幅收窄

為了縮窄ETF價差及降低ETF交易成本，香港交易所於2020年6月1日就香港上市ETF推出新價位表及莊家計劃。新措施將香港上市ETF的最低上落價位降低最多80%。

降低最低上落價位進一步加強了ETF作為低成本、多元化投資工具的功能。自推出以來截至2022年12月底，香港上市ETF的價差大幅收窄47%至33個基點（新價位表推出前的12個月平均值為62個基點），並為投資者節省超過50億港元的交易成本。

價差是ETF投資成本的重要組成部分之一，但投資者在買賣ETF時應考慮投資總成本（Total cost of ownership），包括稅項等持有成本。請瀏覽www.hkex.com.hk/ETP了解更多。

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