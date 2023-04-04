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【AI概念股】 傳商湯即將推AI相關產品 股價抽升近13% 創逾9個月高

股樓投資 16:23 2023/04/04

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半導體及AI概念板塊繼續跑贏大市，商湯（00020）更傳出即將推出人工智能大模型，刺激股價今早（4日）高開8%，升幅一度擴大至17.6%，高見3.4元，創逾9個月高位，收報3.26元，仍大升12.8%，成交額63.2億元，為表現最佳科指成分股。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

有網上傳言指，商湯將於下周一（10日）發布人工智能大模型，據報繪圖功能超越市場上1款熱門人工智能繪圖技術，但消息仍未證實。

事實上，北水近日密密買貨，支持商湯股價轉強。據港交所滬港通及深港通持股紀錄，昨日（4日）錄得約1.65億元北水淨流入。

【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台【見下頁

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另外，據內媒報道，商湯聯合創始人王曉剛上周出席一個汽車業論壇時表示，智能汽車是通用人工智能（AGI）實現閉環的非常好場景，而目前已有人機共駕，相信未來在車和模型之間能夠產生更有效的互動，從而完成從人到車、到模型的互動閉環，通用人工智能可為人們提供更好的駕乘體驗。

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記者：郭秀慧

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