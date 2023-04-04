  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑　調升目標價4%籲「買入」

股市 16:23 2023/04/04

分享：

分享：

【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑　調升目標價4%籲「買入」

阿里巴巴 （09988） 展開重組，滙豐研究指，重組工作會對阿里巴巴產生積極影響，有助維持業務盈利能力，故2024及2025年盈利預測大致不變，而考慮到人民幣匯率走勢，決定調高阿里巴巴目標價3.6%至143美元，評級維持「買入」。

滙豐研究認為，亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極，其次是歐洲客戶，最後才是美國客戶，長倉基金希望重組可釋放潛在價值，對股價帶來支持，但對沖基金則存懷疑態度。

調低阿里巴巴2024年CMR收入預期至低於7%

滙豐研究指，即使阿里巴巴截至3月底止下半年商品交易總額（GMV）有強勁勢頭，在低基數下按年錄得增長，但該行仍調低阿里巴巴2024年商業客戶管理（CMR）收入預期至低於7%，因消費復甦或需要更長時間才能有顯著改善，當中對於直銷零售及雲服務增長持較保守看法，因串流相關的硬件銷售利潤並不高，並將2024及2025年預測收入調低3%。

市傳阿里巴巴正準備分拆菜鳥上市，滙豐研究指，菜島的收入來源主要來自（1）消費者物流，2023年預測收入增長約10%；（2）國際物流網絡，收入增長逾50%；（3）本地智能供應鏈，收入增長逾25%，預期菜島2024年收入增長22%，主要受到國際電商復甦及消費者物流貢獻帶動，利潤則預期保持在-1%至0%範圍內。

滙豐研究又預期，阿里巴巴截至今年3月底止第四季收入按年增長2%，經調整EBITDA料增長41%，經調整EBITDA利潤率料達11%。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：【大行報告｜9988】大和將阿里巴巴納入中港首選股名單　維持恒指年底22500點目標

相關文章：【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？

相關文章：【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆

編輯：陳韻妍


 

港股 個股分析 美股 分拆 阿里巴巴－SW（09988） 菜鳥 目標價 大行報告 阿里巴巴 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【GoGoX】快狗打車夥Preface推AI社區研習中心　提供創科課程

下一篇文章

【異動股】西王特鋼復牌後瀉逾六成　債權人已向法庭申請對公司清盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【港股市況】美團跌逾4%　商湯63億成交升近13%　恒指跌134點（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　商湯63億成交升近13%　恒指跌134點（不斷更新）
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【慈善工作】大劉甘比「以女兒之名」連開社企餐廳　開完秀樺廚房、思考再開秀兒廚房
【慈善工作】大劉甘比「以女兒之名」連開社企餐廳　開完秀樺廚房、思考再開秀兒廚房
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款