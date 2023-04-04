▲ 【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑 調升目標價4%籲「買入」

阿里巴巴 （09988） 展開重組，滙豐研究指，重組工作會對阿里巴巴產生積極影響，有助維持業務盈利能力，故2024及2025年盈利預測大致不變，而考慮到人民幣匯率走勢，決定調高阿里巴巴目標價3.6%至143美元，評級維持「買入」。

滙豐研究認為，亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極，其次是歐洲客戶，最後才是美國客戶，長倉基金希望重組可釋放潛在價值，對股價帶來支持，但對沖基金則存懷疑態度。

調低阿里巴巴2024年CMR收入預期至低於7%

滙豐研究指，即使阿里巴巴截至3月底止下半年商品交易總額（GMV）有強勁勢頭，在低基數下按年錄得增長，但該行仍調低阿里巴巴2024年商業客戶管理（CMR）收入預期至低於7%，因消費復甦或需要更長時間才能有顯著改善，當中對於直銷零售及雲服務增長持較保守看法，因串流相關的硬件銷售利潤並不高，並將2024及2025年預測收入調低3%。

市傳阿里巴巴正準備分拆菜鳥上市，滙豐研究指，菜島的收入來源主要來自（1）消費者物流，2023年預測收入增長約10%；（2）國際物流網絡，收入增長逾50%；（3）本地智能供應鏈，收入增長逾25%，預期菜島2024年收入增長22%，主要受到國際電商復甦及消費者物流貢獻帶動，利潤則預期保持在-1%至0%範圍內。

滙豐研究又預期，阿里巴巴截至今年3月底止第四季收入按年增長2%，經調整EBITDA料增長41%，經調整EBITDA利潤率料達11%。

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編輯：陳韻妍



