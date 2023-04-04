【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

下一篇文章
MIAMI QUAY I暫售49伙 套現逾4.8億 推置業優惠吸客
其他股評時段:
00:40 恒指微跌
01:50 2大概念：黃金及Ａ股
04:20 今周恒指支持位為19800至20000點
06:20 本周看美國勞動數據
06:50 業績期已過
08:00 銀行危機暫緩
10:00 傾向4月反彈浪延續
13:10 宏觀經濟仍不樂觀
17:40 3月份內地經濟未有預期復蘇
19:50 01072 東方電氣
22:20 00763 中興通訊
24:20 00670 中國東方航空
27:10 00388 港交所
29:30 09926 康方生物
33:40 內銀股？！
34:45 01880 中國中免
36:50 02338 濰柴動力
43:55 02130 嘉泓物流
45:55 00005 滙豐
51:50 01211 比亞迪
55:10 02138 醫思健康
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新