【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

其他股評時段:

00:40 恒指微跌

01:50 2大概念：黃金及Ａ股

04:20 今周恒指支持位為19800至20000點

06:20 本周看美國勞動數據

06:50 業績期已過

08:00 銀行危機暫緩

10:00 傾向4月反彈浪延續

13:10 宏觀經濟仍不樂觀

17:40 3月份內地經濟未有預期復蘇

19:50 01072 東方電氣

22:20 00763 中興通訊

24:20 00670 中國東方航空

27:10 00388 港交所

29:30 09926 康方生物

33:40 內銀股？！

34:45 01880 中國中免

36:50 02338 濰柴動力

43:55 02130 嘉泓物流

45:55 00005 滙豐

51:50 01211 比亞迪

55:10 02138 醫思健康



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