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【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

iMTV＋ 19:30 2023/04/04

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溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

其他股評時段:

00:40 恒指微跌 
01:50 2大概念：黃金及Ａ股
04:20 今周恒指支持位為19800至20000點
06:20 本周看美國勞動數據
06:50 業績期已過
08:00 銀行危機暫緩
10:00 傾向4月反彈浪延續
13:10 宏觀經濟仍不樂觀
17:40 3月份內地經濟未有預期復蘇
19:50 01072 東方電氣
22:20 00763 中興通訊
24:20 00670 中國東方航空
27:10 00388 港交所
29:30 09926 康方生物
33:40 內銀股？！
34:45 01880 中國中免
36:50 02338 濰柴動力
43:55 02130 嘉泓物流
45:55 00005 滙豐
51:50 01211 比亞迪
55:10 02138 醫思健康

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欄名 : 溫股知新

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