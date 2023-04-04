美國3月製造業活動下滑至三年來最低水平 上月PMI降至46.3

美國3月製造業活動下滑至近三年來的最低水平，因為新訂單驟減，分析師表示，由於信貸條件收緊，活動可能進一步下滑。

美國供應管理協會（ISM）周一（3日）的調查顯示，上月製造業PMI降至46.3，連續五個月低於代表擴張和收縮分水嶺的50，所有分項數據亦均低於50，為2009年以來首次。接受《路透社》調查的經濟學家曾預測該指數將下滑至47.5。

一些經濟學家表示，這表明經濟衰退即將來臨，而其他經濟學家則表示，這在很大程度上取決於服務業，其PMI仍與經濟增長相一致。

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調查並沒有對最近的金融市場動盪作出直接評論。雜項產品製造商表示，他們正在 「密切關注全球銀行業形勢」，但「目前」還沒受到影響。

聯儲局為對抗通貨膨脹而加息，提高了借貸成本，冷卻了對商品的需求。

「製造業正在回落，服務業在2月份仍在穩步發展，」紐約FHN Financial的首席經濟學家Chris Low說。「只要它在周三（5日）報告時仍然遠高於50，廣泛的經濟應該是好的。儘管如此，製造業的健康狀況與整體經濟的健康狀況有關。」

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責任編輯：張瑋婷