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【賞花季節】內地賞花遊成大熱活動 同程：賞花園區3月預訂 按年增近10倍

股樓投資 16:40 2023/04/04

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同程旅行（00780）發布《2023春季賞花數據報告》顯示，近一周「賞花」相關關鍵詞熱度較前一周上漲272%。自3月以來，國內賞花景區的門票預訂量同比去年增長近10倍。

同程股價今日（4日）收報16.82元，跌2.1%，成交額5,350萬元。

延伸閱讀：【高息股攻略】法巴：波動市投資主題  3大原則嚴選亞洲區內高息股  15隻高息港股上榜【見下頁

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同程旅行數據顯示，江西婺源、雲南羅平、上海的莊行古鎮是遊客最關注的油菜花賞花地。在賞花游熱潮的帶動下，3月以來，江西江嶺景區、江西婺源風景區的門票預訂增速較2月份漲幅均超過10倍，婺源的酒店預訂量較2月增長260%。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

報告指，按城市劃分，武漢、無錫、成都、杭州、蘇州、北京、南京、上饒、上海、東莞是最受用戶歡迎的十大熱門賞花城市目的地。無錫黿頭渚、武漢武漢大學櫻花大道、武漢東湖櫻花園（武漢磨山櫻花園）是受用戶關注的賞櫻景點，這三個景點均進入了最受用戶喜愛的賞花景區排名。

在用戶賞花偏好方面，春日追花攻略、氛圍感賞花拍照、尋找最美賞花地是遊客們最關注的賞花關鍵詞。而對於部分年輕人來說，相較於白天擁擠的人潮，夜間賞花成為他們打卡賞花地的新玩法。

此外，部分目的地將賞花與露營、採摘等活動相結合，為遊客增加了春游樂趣。同程旅行的首個農文旅融合項目——林渡暖村，已於3月開啟「林渡暖村2023年油菜花節」，覆蓋美景觀賞、戶外露營、昆蟲民宿、音樂節、集市、各類展覽等春日玩法。

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記者：李兆明

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