【旅遊優惠】香港快運4月28日推越南河內新航線 限時優惠機票只需$128起

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HK Express於今天（4月4日）宣佈開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務，每日一班來往兩地，計劃於2023年4月28日首航。航班機票現於HK Express網站公開發售。
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為慶祝新航線開通，HK Express推出限時優惠，票價由128元（ 優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用。優惠需視乎供應而定，受使用條款約束。）起。顧客只需由即日起至2023年4月6日（香港時間23:59）期間透過官方網站預訂河內航線之航班機票，並於2023年4月28日至10月28日期間出發，即可專享此優惠。
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航班詳細資料
|航班編號
|航線
|出發時間
|抵達時間
|班次
|UO550
|香港（HKG）> 河內（HAN）
|07:45
|08:40
|每日一班
|UO551
|河內（HAN）> 香港（HKG）
|09:25
|12:25
|每日一班
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撰文：鄭日棱