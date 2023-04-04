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【旅遊優惠】香港快運4月28日推越南河內新航線 限時優惠機票只需$128起

理財智慧 16:52 2023/04/04

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HK Express於今天（4月4日）宣佈開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務，每日一班來往兩地，計劃於2023年4月28日首航。航班機票現於HK Express網站公開發售。

【消費優惠】旺角T.O.P「Nintendo Switch Game Tour」累積最高消費金額可換多項精品【下一頁

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

為慶祝新航線開通，HK Express推出限時優惠，票價由128元（ 優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用。優惠需視乎供應而定，受使用條款約束。）起。顧客只需由即日起至2023年4月6日（香港時間23:59）期間透過官方網站預訂河內航線之航班機票，並於2023年4月28日至10月28日期間出發，即可專享此優惠。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

航班詳細資料

航班編號 航線 出發時間 抵達時間 班次
UO550 香港（HKG）> 河內（HAN） 07:45 08:40 每日一班
UO551 河內（HAN）> 香港（HKG） 09:25 12:25 每日一班

【職場趣聞】工作10年 人事福利工作合心水 每年加500 但未來2年要凍薪 留定走好?【下一頁

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撰文：鄭日棱

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