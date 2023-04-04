【2023稅貸戰】東亞罕有推次輪稅貸 最低息2.04厘

▲ 東亞最近猛谷第2輪稅貸。

隨着恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 的個人稅務貸款剛於上周五（3月31日）截止，2022年度推出的稅貸戰已幾近尾聲。不過，東亞 （00023） 近期突推第2輪稅貸，以借100萬元及1年還款期計，最低稅貸息為2.04厘，優惠至4月19日屆滿。

東亞新出的次輪稅貸，較去年10月首推稅貸息1.32厘，加價0.72厘；但條款略有差異，首輪以借80萬元及1年還款期計，次輪的貸款額稍增至100萬元。

檢視過去半年本港的息率走勢，去年至今已3度調高最優惠利率（P），合共累加0.625厘。可是，港元拆息卻持續走低，1年拆息今天（4月4日）報4.22厘，相比去年去年11月18日攀升至5.56厘的高位，凸顯銀行的資金成本於半年內已驟降，按理業界毋逼切需要把成本轉嫁給消費者。然而，眼下大部份稅貸已完結，在競爭減少下，市料加價仍有市場，力搶稅貸尾班車的壓軸客戶。

此外，大眾財務把稅貸截止期，原本由3月底剛順延至9月底，以貸款至少1萬元及1年還款期計，最低息仍維持3.58厘；惟向合資格特選客送超市禮券，卻從去年的1萬元驟縮至5000元。

那邊廂，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，旗下「快稅錢」個人稅務貸款的推廣期已於3月31日完結，反應理想，2022/2023年度的總貸款金額比上一年度有雙位數增長，平均貸款金額為70多萬元；最受歡迎的貸款額介乎20萬至50萬元，而借貸年期以12個月最受捧。

專家料新一年度稅貸息 有下調空間

問及有否消費者借低息稅貸再轉作高息定期存款或炒股等。陳志偉透露，客戶有各式各樣敍造稅貸的原因或用途，包括交稅、一般消費、以至提升資金流動性等，亦有個別客戶會用作投資或敍造高息定期等，其他以獲利為目標的用途。

展望2023年的稅貸息走勢，陳志偉初步預計，本港的加息周期已將近完結，甚或已經結束，而整體經濟環境亦預期遂步好轉，故新一年度的稅貸息料會有減價空間。

綜觀上年度巳登場的稅貸計劃，共有20間銀行及財務公司參戰，僅虛擬銀行眾安（ZA Bank）連番突擊減稅貸息，更把息率劈至零，既遠較首推的最低息1.8厘為低，且較華僑永亨信用財務於2016年曾把稅貸息劈至0.49厘為震撼；惟須成功投保指定金額的保險等附帶條件，才享虛銀的筍價優惠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪