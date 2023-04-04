德國2月出口增長明顯高於預期 工商會預2023年實際出口增長為2.5%

德國周二公佈數據，由於美國和中國的強勁需求，2月份的出口增長明顯高於預期。聯邦統計局表示，出口較上月增長了4.0%。《路透社》的一項調查預測，出口月度增幅為1.6%。

報告指，與1月份相比，進口增長了4.6%，而預期是增長1.0%。2月份的外貿收支顯示出160億歐元（174.2億美元）的盈餘，高於上一年同月的107億歐元，無論是按日曆還是按季節調整後的數據。

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供應鏈問題、能源危機和地緣政治風險預計將在今年對出口公司造成影響。

德國工商會（DIHK）預測，2023年的實際出口增長為2.5%，比前十年的平均增長低一個百分點。

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記者：張瑋婷