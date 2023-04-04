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【大行報告】 滙豐研究﹕部分民企內房現金流大降 這隻內房股遭降至「沽售」評級

股樓投資 15:46 2023/04/04

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有內媒報道，據多家機構監測數據顯示，春節過後，重點城市房地產市場持續回暖，首季度百強房企銷售面積恢復正增長，土地市場交投熱度也有所回升。市況似有好轉，但仍有多間民企內房未能趕及公布去年業績，為行業帶來隱憂。滙豐研究發表行業報告指，超過10家內房發展商於3月最後兩天公布去年業績，業績中都提到由於項目完工速度放緩、利潤率收縮及減值損失導致盈利急劇下降。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行認為，雖然是預期之內，但發現有部分民企的現金餘額大幅下降，幅度介乎40%至80%，反映巨大的流動性壓力仍困擾整個行業。該行指，若項目完工進一步延遲或市場復甦較預期慢，盈利預測將面臨進一步下行風險，而業績期後對內房民企整體保持謹慎看法，相信需要相當長時間才能復甦。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

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該行將時代中國（01233）投資評級由「持有」下調至「沽售」，目標價由1.6元大降62.5%至0.6元；遠洋服務（06677）由「買入」下調至「持有」，目標價由3.6元大降50%至1.8元。該行又指，對民企今年銷售預測進一步下降，並點名提到富力地產（02777）、合景泰富（01813）和遠洋集團（03377）今年或錄得虧損。

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記者：郭秀慧

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港股 遠洋服務（06677） 地產 買入 目標價 遠洋集團（03377） 富力地產（02777） 銷售 大行報告 合景泰富

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