【異動股｜AI股】商湯抽升13%、成交超騰訊美團　據報下周一推AI相關產品

▲ 【異動股｜AI】商湯抽升一成、成交超騰訊美團 據報下周一推AI相關產品

據《彭博》報道，在社交媒體上有傳言稱，商湯下周將推出AI大模型，加入挑戰OpenAI的ChatGPT公司行列。商湯的一位代表證實公司很快會發出媒體活動邀請，但未提供更多細節。招銀國際分析師Marley Ngan表示，下周（4月10日）將推出一款大模型，而該產品可能與AI生成內容有關。

商湯 （00020） 曾一度升逾17%，高見3.4元，全日升12.8%，報3.26元，創去年6月高，成交額達63.15億元，超過騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，位列成交榜第一。

資金亦追捧其他人工智能（AI）及軟件股，創新奇智 （02121） 再升28.4%，報25.75元，兩日累升72%。醫渡科技 （02158） 升17.8%，報8.62元。

另外，資金面上，北水最近一周買入商湯，據港交所滬港通及深港通持股紀錄，北水在3月24日持股約20.85億股，佔已發行股份約6.22%，並在3月最後一周掃貨，至昨（4月3日），北水持股24.25億股，佔7.24%，僅一周左右內便買入3.4億股。

與此同時，商湯科技聯合創始人、首席科學家、絕影智能汽車事業群總裁王曉剛出席論壇時表示， 商湯AI雲能夠為自動駕駛提供數據閉環服務，能夠使智能座艙成為第三生活空間。 同時，AI雲也為通用人工智能賦能智能駕駛和智能座艙奠定了非常強大的基礎。

他又指，商湯基於多模態大模型，可做到數據的感知閉環和決策閉環。 從前端自動採集高質量的數據，到利用大模型進行自動化的數據標註和產品檢測，能夠幾百倍地提升模型迭代的效率並降低成本。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【商湯業績】商湯再跌3% 去年經調整虧損擴大2.3倍 料今年推出「自然語言處理模型」

【商湯20】軟銀再大手沽商湯套現5億 近4個月累沽5分之1持股

【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位 香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？