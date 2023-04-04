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【GoGoX】快狗打車夥Preface推AI社區研習中心　提供創科課程

股市 16:28 2023/04/04

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GoGoX聯合創辦人兼行政總裁林凱源（右）；Preface創辦人及行政總裁盧炳棠（左）

送貨及速遞平台GoGoX快狗打車 （02246） 公布，與本地科技教育初企Preface合作，推出人工智能（AI）社區研習中心，為弱勢兒童及學生提供免費使用AI工具和實際應用課程。

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠指，課程會以教授編程、AI基礎知識爲主，期望可在香港建立AI學習文化。盧炳棠認為，AI會把所有東西重新洗牌，對於未來的工作和社會是不可或缺，因此希望下一代能善用及擁抱AI科技，而非被AI取代。

GoGoX聯合創辦人兼行政總裁林凱源表示，研習中心會先試行兩個月，設立2至3班試用課堂，初期會招募平台司機的子女，了解他們的知識程度、期望的教學內容與方式，暫料於兩個月後正式開放登記。

弱勢兒童缺乏資源更需協助

林凱源指，研習中心初期先善用兩間公司的場所，另已有數間本地初創公司願意借出場地，之後需視乎公眾反應，再決定中心落成數量，冀最終可遍佈18區，讓更多兒童接觸科技。

林凱源指，疫情期間，學校改採居家線上教學的方式上課，當中有部分學生由於缺乏資源，較難接觸科技產品，更遑論接觸AI，他指，弱勢社群更需協助。

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記者：伍鍵文

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