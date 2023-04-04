【高息股】建行旗下建行亞洲 首季保費收入按季增逾倍

建設銀行(00939) 旗下建行（亞洲）零售銀行業務部主管胡清略表示，該行首季保險業務的保費收入按季增長超過1倍，當中，國內客戶保單數目增長3倍，收入計則增約6倍。他又指，首季保險業務表現已回復至疫情前的八至九成水平，內地客投保的保單種類多元化，其中人壽保單有上升趨勢，有信心今年表現會較2019、2020年為佳。

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建行亞洲與富衛香港宣布，將透過「開放應用程式介面」（API）技術，以提高數據準確性及加強保障客戶私隱，保單最快可即日生效。胡清略指出，該行2007年已與富衞合作，他又提到，在去年年底，坊間傳出即將與內地通關的消息後，建行亞洲已為通關作人手準備，由於國內旅客大多只短期停留港，透過開放API技術，保單能即日生效，認為這技術將對保險業務有幫助。

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