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【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）

科技 16:59 2023/04/04

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曾自稱是加密貨幣狗狗幣（doge）教父的科技狂人馬斯克（Elon Musk）今（4）日出手「加持」狗狗幣，將Twitter經典藍鳥Logo換走，以狗狗幣上的柴犬圖案取代，更令狗狗幣漲幅超過3成。原來，Elon Musk換走Twitter藍鳥Logo是為了兌現與Twitter用戶之間的承諾。

Elon Musk最新貼出截圖解釋狀況，指早前Twitter用戶（@WSBCChairman）與他的對話之間，曾提到Elon Musk想要一個新平台的話，「只需購買Twitter」並且「將藍鳥標誌更改為狗狗幣」。

Twitter藍鳥Logo換走之後，Elon Musk初時只是貼出一張迷因圖（Meme圖）說明。該Meme圖可見柴犬坐在駕駛座上遭到警察查問，但柴犬的駕照卻是Twitter藍鳥，柴犬回應「那張是舊照片」（That's an old photo）。起初大多Twitter用戶也不太明白狀況，認為Elon Musk只是惡搞，還加入惡搞，製作其他Meme圖：

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責任編輯：張寶燕

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