【港鐵66】MTR Lab與數碼港合同投資香港初創alfred24　減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量

▲ 右起：MTR Lab董事總經理陳定邦、alfred24聯合創辦人兼行政總裁 Christian Secci、數碼港行政總裁任景信

港鐵 （00066） 旗下MTR Lab宣布，與數碼港共同投資香港物流科技初創企業alfred24。MTRLab與數碼港的策略聯盟於去年6月訂立，而alfred24是MTR Lab 與數碼港建立合作後首個共同投資的項目。在是次投資支持下，alfred24計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場。

MTR Lab董事總經理陳定邦指，alfred24的創新方案正為電子商務物流的市場環境帶來變革，為商業物流的循環供應鏈節省等候時間，同時減少成本和碳排放。

以電池和太陽能發電的藍牙儲物櫃

未來alfred24將投資於可持續的創科方案，例如以電池和太陽能發電的藍牙儲物櫃，以提升其領先行業的科技及用戶體驗，並減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量。

alfred24聯合創辦人兼行政總裁Christian Secci表示，傳統的電子商務物流中，每1,000次配送便會產生相當於17輛車的二氧化碳排放量，而在alfred24 服務系統下碳排放將可減低至4輛車。

他續指，憑自主研發的智能儲物櫃，大眾最晚可在晚上8時前下單，最早於早上8時開始於沿途任何一個指定alfred24取貨點取件，因此不但舒緩了日間物流交通壓力，每1,000次配送中更可節省使用13輛運輸車。

相關文章：【港鐵66】大摩：港鐵今年物業發展利潤只有去年十分一 鐵路利潤受員工及開支增加影響

相關文章：【港鐵66】港鐵推Captain Go主題的高鐵動感號列車 行駛西九龍站往來褔田站及深圳北站指定班次（多圖）

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

編輯：陳韻妍