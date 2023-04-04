【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？

▲ 季結後港元定存多個超高息下架。

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今天（4月4日）有兩間業界調低港元定存息，包括大眾銀行兩連減，剛再狠削兩周的年息0.3厘至僅報0.9厘；而連續兩周降息的上商，新近微削3個月或以上年息0.05厘，現時1年期報2.93厘。幸而富邦逆市獨加年息0.1厘，現時3個月、半年及1年齊報3.7厘；如以3個月及半年年息計，為同期最高。

誠然，季結後不少超高息下架，包括虛擬銀行Mox Bank的1個月10厘、花旗1個月7厘、東亞 （00023） 兩個月享6.8厘，以及平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）的3個月享6厘等。不過，滙豐（HSBC）把7天年息10厘，以及恒生 （00011） 把相同短存10.9厘的截止期，剛由3月底延至6月底，令現時提供5厘息的銀行仍有9間。

集友7天短存撤存款上限 享年息6厘

專家又提醒，牌面上的高息王，實際賺息並非最多，竅妙在於不少存款設限額，而且須注意要扣除兌換外幣的買賣差價：

恒生7天年息10.9厘，也是市面冠絕全城的高息王；以上限200萬元，賺息約4100元

渣打香港7天年息8厘，上限2000萬元，賺息逾3萬元

滙豐1個月10厘，每月完成股票交易額達4000萬元，以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

花旗1個月年息5厘，以2000萬元為限額，穩袋逾8.3萬元利息

集友7天年息6厘，因新近取消500萬元的封頂額，改為不設上限，膺賺息王；若大戶斥1億元開立超短存，閃賺逾11萬元利息

順帶一提，回顧上周竟多達8間大小行壓軸減息，令4厘中長息又再絕跡，最矚目的是，滙豐及中銀香港 （02388） 齊減中長息，目前兩大發鈔行的存息罕有相同。

專家以兩大龍頭銀行鬥劈中長息，疊加長假前投資者無心戀戰，令港元需求疲弱，料季結後中小行再跟減。再者，金管局事隔個半月再接錢，星展香港環球市場策略師李若凡今早回應本報查詢指，料今年銀行的總結餘跌至2019年的540億元低位。

1個月港元拆息3連跌，今天險守3厘，李若凡預計，與樓按掛鈎的拆息於今年底料約在4.5厘水平上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪