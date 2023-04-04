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【AI大熱】三星引入ChatGPT輔開發 員工直接輸入內部程式碼洩機密

環球政經 17:14 2023/04/04

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在由ChatGPT帶領的AI熱潮下，不少企業計劃將AI應用於工作業務上，三星（Samsung）近日亦引入ChatGPT輔助開發，惟引入ChatGPT不足20日，卻爆出有員工直接將內部程式碼輸入到ChatGPT，導致機密資料外洩到ChatGPT的資料庫。

 

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據韓媒報道，三星引入ChatGPT後出現洩密事故，共涉及3份文件，包括兩宗與半導體設備有關，另外一宗則涉及會議內容。前者其中一宗為三星半導體事業暨裝置解決方案（Device Solutions）部門的員工，在操作半導體測試設備下載軟件的過程中，將有問題的代碼複製到ChatGPT以尋找解決方法，變相讓ChatGPT把三星的機密資訊當作訓練資料使用。報道指，若有其他使用者在ChatGPT上提出相關問題，或令三星的企業機密外洩。
 

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三星其後回應，表示目前正在制定相關保護措施，如緊急限制員工對ChatGPT提問在1024字節以下，以降低資料外洩風險。而日後若再次發生類似事件，三星或會對相關人員進行懲處。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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