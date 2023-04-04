【AI大熱】三星引入ChatGPT輔開發 員工直接輸入內部程式碼洩機密

在由ChatGPT帶領的AI熱潮下，不少企業計劃將AI應用於工作業務上，三星（Samsung）近日亦引入ChatGPT輔助開發，惟引入ChatGPT不足20日，卻爆出有員工直接將內部程式碼輸入到ChatGPT，導致機密資料外洩到ChatGPT的資料庫。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

據韓媒報道，三星引入ChatGPT後出現洩密事故，共涉及3份文件，包括兩宗與半導體設備有關，另外一宗則涉及會議內容。前者其中一宗為三星半導體事業暨裝置解決方案（Device Solutions）部門的員工，在操作半導體測試設備下載軟件的過程中，將有問題的代碼複製到ChatGPT以尋找解決方法，變相讓ChatGPT把三星的機密資訊當作訓練資料使用。報道指，若有其他使用者在ChatGPT上提出相關問題，或令三星的企業機密外洩。



【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

三星其後回應，表示目前正在制定相關保護措施，如緊急限制員工對ChatGPT提問在1024字節以下，以降低資料外洩風險。而日後若再次發生類似事件，三星或會對相關人員進行懲處。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤