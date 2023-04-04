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【券商點睇】預計今年利潤率及股本回報將改善 中銀香港估值吸引

股樓投資 16:43 2023/04/04

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美銀證券表示，預計中銀香港（02388）今年利潤率和股本回報率將持續改善，認為其估值具吸引力，重申「買入」評級，但將目標價由36.3元下調至32.5元。中銀香港周二（4日）收報24.7元，升幅0.6%。

 

 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
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該行指出，中銀去年AT1分配前淨利潤同比增長16.8%至284億元，較該行預測低2.9%，部分原因是由於投資物業虧損所致。中銀全年核心盈利同比增長20%，淨資產收益率上升1.2個百分點至9%，派息比率提升1個百分點至53%。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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考慮到美聯儲態度可能轉向，該行將中銀今明年盈利預測下調9%至10%，指出去年下半年淨息差持續改善，在較高的利率環境下資產收益率及融資成本上升。


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責任編輯：鄭昊彤

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目標價 買入 港股 中銀香港（02388）

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