【券商點睇】預計今年利潤率及股本回報將改善 中銀香港估值吸引

美銀證券表示，預計中銀香港（02388）今年利潤率和股本回報率將持續改善，認為其估值具吸引力，重申「買入」評級，但將目標價由36.3元下調至32.5元。中銀香港周二（4日）收報 24.7元，升幅0.6%。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行指出，中銀去年AT1分配前淨利潤同比增長16.8%至284億元，較該行預測低2.9%，部分原因是由於投資物業虧損所致。中銀全年核心盈利同比增長20%，淨資產收益率上升1.2個百分點至9%，派息比率提升1個百分點至53%。



【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

考慮到美聯儲態度可能轉向，該行將中銀今明年盈利預測下調9%至10%，指出去年下半年淨息差持續改善，在較高的利率環境下資產收益率及融資成本上升。



【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤