【嗶哩嗶哩9626】摩通：料創作者停更影響有限 可趁低吸嗶哩嗶哩

摩根大通表示，嗶哩嗶哩（09626）近日股價下跌，相信與早前平台多名知名內容創作者（Up主）宣布暫停更新的消息有關，但該行認為事件對公司基本面影響有限，建議投資者可趁低吸納。嗶哩嗶哩周二（4日）收報171元，跌幅5.6%。



【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行指出，公司於今年第二季開始進入新遊戲發布週期，預計會推出九款新遊戲，包括備受關注的《賽馬娘》，相信將推動線上遊戲業務收入全年增長30%以上。受遊戲及電商業務增量廣告需求的推動，加上去年的低基數，該行料公司廣告收入增長於第二季起將增速。

摩通亦預測，嗶哩嗶哩今明兩年毛利率將提升至24%及30%，並予目標價210元，評級「增持」。



【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

早前據內媒報道，有大部份Up主表示，B站（嗶哩嗶哩）平台收益減少，收支難以平衡，導致他們停止更新影片創作，事件亦引致「B站UP主發起停更潮」一詞，近日衝上內地微博熱搜。其中一位受訪Up主稱，B站自去年調整內部激勵機制以來，Up主所得到的平台收益越來越少。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤