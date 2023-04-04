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【嗶哩嗶哩9626】摩通：料創作者停更影響有限 可趁低吸嗶哩嗶哩

股樓投資 16:33 2023/04/04

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摩根大通表示，嗶哩嗶哩（09626）近日股價下跌，相信與早前平台多名知名內容創作者（Up主）宣布暫停更新的消息有關，但該行認為事件對公司基本面影響有限，建議投資者可趁低吸納。嗶哩嗶哩周二（4日）收報171元，跌幅5.6%。
 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行指出，公司於今年第二季開始進入新遊戲發布週期，預計會推出九款新遊戲，包括備受關注的《賽馬娘》，相信將推動線上遊戲業務收入全年增長30%以上。受遊戲及電商業務增量廣告需求的推動，加上去年的低基數，該行料公司廣告收入增長於第二季起將增速。

摩通亦預測，嗶哩嗶哩今明兩年毛利率將提升至24%及30%，並予目標價210元，評級「增持」。
 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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早前據內媒報道，有大部份Up主表示，B站（嗶哩嗶哩）平台收益減少，收支難以平衡，導致他們停止更新影片創作，事件亦引致「B站UP主發起停更潮」一詞，近日衝上內地微博熱搜。其中一位受訪Up主稱，B站自去年調整內部激勵機制以來，Up主所得到的平台收益越來越少。

 

 

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溫股知新
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責任編輯：鄭昊彤

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低吸 增持 目標價 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 大行報告

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