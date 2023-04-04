金價下跌約0.2％ 市場預計未來將出現盤整性價格行動

金價周二下跌，交易商評估了聯儲局貨幣政策的未來路徑，此前數據顯示美國製造業活動下滑，石油輸出國組織的減產引發了通脹風險。

截至香港時間下午1點45分，現貨黃金下跌0.3%，報每盎司1,978.10美元。美國黃金期貨下跌0.2%，至1,997.30美元。美元指數上漲0.2%，令金銀對海外買家來說變得昂貴。

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華僑銀行（SGD）外匯策略師Christopher Wong說：「在沒有新的催化劑的情況下，黃金在短期內可能會出現盤整性的價格行動，因為市場在監測石油價格上漲的程度，因為這可能會給通脹前景帶來曲線球，使貨幣政策決定變得複雜。」

「在短期內（第二季度），我們預計黃金將受到通脹和利率都可能達到峰值的情況的進一步支持，」Marex的金屬分析師Edward Meir在一份說明中寫道。

「如果我們是對的，這應該使美元走低，並為（黃金）進一步走高掃清「跑道」。」

現貨白銀下跌0.9%至每盎司23.79美元，鉑金下跌0.3%至982.62美元，鈀金下跌0.4%至1,453.64美元。

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責任編輯：張瑋婷