【小鵬汽車】 3月電動車交付量按年跌55% 小鵬汽車一度跌逾8%

小鵬汽車（09868）3月交付量大跌近55%，而首季度總交付量亦按年下降47.3%。股價今日（4日）隨同業向下，低見40.7元，最多跌逾8%，最新報41.45元，仍大跌6.5%，成交額4.8億元。

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集團公布，3月共交付7,002輛電動車，按月增長17%，但按年跌54.6%。首季總交付18,230輛電動車，與去年同期的34,561輛相比，下跌47.3%。

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小鵬汽車表示，新P7i運動型轎車於3月在中國上市後市場反應良好，訂單增長趨勢強勁，而門店到店客流和試駕量均創近期新高，P7i亦於3月啟動交付。至於3月P7車型總交付共3,030輛，按月增長32%。

另外，全場景智能輔助駕駛系統XNGP於3月底已向位於廣州、深圳和上海的G9 Max及P7i Max用戶開放第一階段能力，小鵬P5 P系列車型也同步在上海開放城市NGP。XNGP是內地領先並在量產車型上綫的全場景智能輔助駕駛系統，小鵬汽車指，將加速推動XNGP在內地多個城市的多款量產車型上應用。

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記者：郭秀慧