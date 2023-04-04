阿斯利康與香港科技園合作「升級」 共同促進香港醫療創新生態圈　引領大灣區生命科學創新　樹立全國及全球榜樣

▲ 香港科技園公司⾏政總裁黃克強先生（左前排）、阿斯利康香港及澳⾨總經理吴珊（右前排）共同簽署合作備忘錄。見證人包括香港科技園公司主席查毅超博士(後排左二)、 香港創新科技及工業局副局長張曼莉女士（後排中）、阿斯利康行政總裁 Pascal Soriot 先生（後排右⼆）、阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊先生（後排右）、香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士（後排左）。

國際知名生物科研製藥公司阿斯利康今日與香港科技園簽署合作備忘錄，擴大合作，促進香港的醫療創新生態圈，期望引進及培育更多優質初創企業，為港府及國家打造香港成區內及全球生物科技中心出一分力。

自 2021 年以來的合作，雙方開展合作，推出共同孵化器。今次的備忘錄正正是建基於過去兩年的成功，加大投資，希望幫助將更多具潛質的企業引進加入共同孵化器，吸引更多的境外和中國內地企業落戶香港科技園，將它們與大灣區的醫療機構、科研領袖和香港的大學連繫起來。

▲ 阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊先生表⽰：「阿斯利康植根香港超過三十年，我們深信香港作為國際樞紐的巨大潛力，對是次擴大合作，深感欣喜，希望透過加大投資孵化計劃，好好利用香港獨特的角色，支持香港的創新走向更多國際市場。」

備忘錄由阿斯利康香港及澳門總經理吴珊及香港科技園公司行政總裁黃克強先生簽署，並由阿斯利康行政總裁 Mr. Pascal Soriot 先生、阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊先生及香港科技園公司主席查毅超博士見證。

王磊先生在簽署儀式上表示：「作為一間國際性、以科研為本的生物科研製藥公司，阿斯利康植根香港超過三十年，我們深信香港作為國際樞紐的巨大潛力，對是次擴大合作，深感欣喜，希望透過加大投資孵化計劃，好好利用香港獨特的角色，支持香港的創新走向更多國際市場。」

▲ 香港創新科技及工業局副局⻑張曼莉女士稱：「推動創科發展是特區政府施政的重中之重，建設國際創新科技中心亦是《十四五規劃綱要》賦予香港的其中⼀個重要使命。」

香港創新科技及工業局副局長張曼莉女士稱：「推動創科發展是特區政府施政的重中之重，建設國際創新科技中心亦是《十四五規劃綱要》賦予香港的其中⼀個重要使命。特區政府選定了包括生命健康科技等產業作重點發展領域，制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，吸引海內地龍頭企業在港落戶及拓展業務我樂見阿斯利康與香港科技園公司的合作，除印證香港在生命健康科技上的雄厚實力，亦促進上下游工業的互動。我期待與⼤家通力合作，充分把握未來黃金發展機遇。」

▲ 香港科技園公司主席查毅超博士樂見香港科學園和阿斯利康共同完善香港的智慧醫療生態圈：「香港科技園全力配合《香港創新科技發展藍圖》，致力發揮香港在研發、先進製造和商品化方面的優勢，引進全球人才、企業和資金。這項最新協議是我們與阿斯利康合作的⼀項重要里程碑，將會進⼀步推進香港科技園生物科技生態圈的蓬勃發展。」

香港科技園公司主席查毅超博士擔任其中一位見證人。他表示樂見香港科學園和阿斯利康共同完善香港的智慧醫療生態圈，並指出：「生物科技不僅是香港經濟發展的重要支柱，對人類福祉也至關重要。香港科技園全力配合《香港創新科技發展藍圖》，致力發揮香港在研發、先進製造和商品化方面的優勢，引進全球人才、企業和資金。這項最新協議是我們與阿斯利康合作的一項重要里程碑，將會進一步推進香港科技園生物科技生態圈的蓬勃發展。」

在 2022 年的《施政報告》中，香港特別行政區行政長官李家超先生一再強調促進創新和科技的願景。阿斯利康與港府理念一致，認為必須進一步提升、擴大香港生物科技及醫療科研的生態圈。

作為共同孵化器的「推手」，阿斯利康會為有潛質的海外創初公司提供意見及支援，包括引進到香港科技園、在港設立辦事處、連繫不同投資者及持份者等；香港科技園的各項路演也會推廣這些公司，突破地域界限，讓更多人認識他們，促進協作，帶來無限新機會。

其他參與是次備忘錄簽署儀式的人士還包括 Alec Van Gelder, Regional Head of Corporate Affairs, International of AstraZeneca、阿斯利康香港政府事務及市場准入主管何定邦、香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士，香港科技園初創企業培育及醫療器械副總監轉化研發所（生醫科技）劉音博女士。

關於阿斯利康

英國阿斯利康藥廠是一家利用科學為人類、社會和地球帶來健康的全球製藥企業，以科學為本創造革新的改變，我們主要集中於治療四大專科範疇的疾病 — 腫瘤、心血管與代謝疾病、呼吸系統及罕見疾病；另外，我們亦選擇性研發自身免疫、神經科學及感染學的範疇。我們以英國劍橋為基地，在全球超過 100 個國家設有辦公室，研發及生產的藥物每年幫助世界各地數百萬名病人。

(特約)