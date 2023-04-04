俄羅斯據報沒收高官護照 防叛逃洩密

有英媒報道指，俄羅斯俄羅斯聯邦安全局（FSB）要求高官及國企高層交出護照。有指俄烏戰爭爆發後，俄羅斯政府已加強相關措施防止政要叛逃洩密。外界分析認為，克里姆林宮和FSB質疑內部文職精英的忠誠度，不少人私下反戰及不滿戰爭影響其生活。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受訪問承認，當局加強限制在敏感部門工作的人士出國。他透露當局實施更嚴格的規定，部分為明文規則，但亦有部分規定因人而異。

英媒亦引述消息人士指，俄羅斯各個政府部門的安全措施並不相同。有部門要求中層官員不得出國，但亦有部門允許高官在合理範圍內出行。

不過一間大型工業國企則限制負責人，未得官方允許不得離開莫斯科逾2小時。報道亦指，現時俄羅斯官員和財閥亦不滿，只能前往未被俄羅斯當局列入不友好國家名單的地區。

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FSB亦要求此前曾接觸國家機密的前任官員交出護照，前央行官員Alexandra Prokopenko表示，當局現時已大幅加強出行限制，更指FSB官員對敏感信息擁有最終解釋權，基本上任何信息都可被列為機密。

報道亦將現時俄羅斯政策，與前蘇聯時期相提並論。但有前官員指，FSB以往甚少執行相關規定，但情況在2014年俄羅斯吞併克里米亞後有所改變，當時FSB開始警告官員不要前往美國及英國等地旅行。

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責任編輯：李俊儀