【著數優惠】復活節搭高鐵 消費滿$100 即享$100優惠 捕捉全港首架 Captain Go主題列車

高速鐵路(香港段) (下稱高鐵) 已經於2023年4月1日全面重開所有列車服務，連接內地66個站點。復活節期間到香港西九龍站，更有機會發現「Captain Go高鐵隊長」的蹤影。4月份復活節長假期開始，Captain Go將會出動同大家見面。

全港獨一無二，以 Captain Go高鐵隊長為主題的高鐵動感號列車，將於2023年4月4 日正式啟動，行駛香港西九龍站往來褔田站及深圳北站的指定班次！主題列車上Captain Go將以多款可愛造型，以及遊歷大江南北的靚相陪伴大家，更為車廂增添多個打卡位。



主題列車限時登場，想有個與別不同的高鐵Go速之旅，可留意以下指定車次購票！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

本地年輕插畫師「哇啦豆」 畫作進駐港鐵站 呢兩個站有得睇，詳見【下一頁】

主題列車行駛時段： 2023年4月4-17日(4月6、9、12及15日除外)

行駛路綫： 香港西九龍站往來福田站及深圳北站之指定班次

購票方法： 12306網上票務平台 、 香港指定代理、香港西九龍站

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁】

市民前往西九龍站，可享以下優惠：

1.消費滿HK$ 100 ，即賺HK $100 優惠

推廣期：2023年4月1日至5月3日

推廣期間於香港西九龍站指定商戶消費以即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即送兩張50元優惠券，詳請請參閱 https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/shop-dine-100.html

車站商店消費賺MTR分

MTR Mobile註冊用戶於香港西九龍站商戶消費30元以上，每1元消費賺1MTR分。

2.泊車轉乘優惠

香港西九龍站設有公眾停車場，每小時HK$32, 高鐵旅客更可享用泊車轉乘優惠，日泊只需100元。

詳情請參考：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/park-and-ride.html



3.實用高鐵遊好網站：高鐵遊攻略

Captain Go平時坐高鐵遊搵資料，都會去一個叫「高鐵遊攻略」的旅遊網站，裡面有豐富的內地城巿旅遊資料，介紹當地有甚麼地方好玩好食，仲有高鐵到埗後的當地交通接駁。想跟一個特定主題去玩的話，又有文章介紹，連行程建議都有，更會不定期提供高鐵旅遊優惠，即刻Click 入去睇下啦!

網址：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/

Captain Go高鐵隊長主題列車及復活節快閃活動詳情請參考： https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/easter-delights.html



【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：陳詠妍