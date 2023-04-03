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【著數優惠】復活節搭高鐵 消費滿$100 即享$100優惠 捕捉全港首架 Captain Go主題列車

理財智慧 18:28 2023/04/03

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高速鐵路(香港段) (下稱高鐵) 已經於2023年4月1日全面重開所有列車服務，連接內地66個站點。復活節期間到香港西九龍站，更有機會發現「Captain Go高鐵隊長」的蹤影。4月份復活節長假期開始，Captain Go將會出動同大家見面。

全港獨一無二，以 Captain Go高鐵隊長為主題的高鐵動感號列車，將於2023年4月4 日正式啟動，行駛香港西九龍站往來褔田站及深圳北站的指定班次！主題列車上Captain Go將以多款可愛造型，以及遊歷大江南北的靚相陪伴大家，更為車廂增添多個打卡位。


主題列車限時登場，想有個與別不同的高鐵Go速之旅，可留意以下指定車次購票！

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【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
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本地年輕插畫師「哇啦豆」 畫作進駐港鐵站 呢兩個站有得睇，詳見【下一頁

主題列車行駛時段：    2023年4月4-17日(4月6、9、12及15日除外)
行駛路綫：        香港西九龍站往來福田站及深圳北站之指定班次
購票方法：         12306網上票務平台 、 香港指定代理、香港西九龍站

 

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高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁

市民前往西九龍站，可享以下優惠：
1.消費滿HK$ 100 ，即賺HK $100 優惠
推廣期：2023年4月1日至5月3日
推廣期間於香港西九龍站指定商戶消費以即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即送兩張50元優惠券，詳請請參閱 https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/shop-dine-100.html
車站商店消費賺MTR分
MTR Mobile註冊用戶於香港西九龍站商戶消費30元以上，每1元消費賺1MTR分。

2.泊車轉乘優惠
香港西九龍站設有公眾停車場，每小時HK$32, 高鐵旅客更可享用泊車轉乘優惠，日泊只需100元。
詳情請參考：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/park-and-ride.html


3.實用高鐵遊好網站：高鐵遊攻略
Captain Go平時坐高鐵遊搵資料，都會去一個叫「高鐵遊攻略」的旅遊網站，裡面有豐富的內地城巿旅遊資料，介紹當地有甚麼地方好玩好食，仲有高鐵到埗後的當地交通接駁。想跟一個特定主題去玩的話，又有文章介紹，連行程建議都有，更會不定期提供高鐵旅遊優惠，即刻Click 入去睇下啦!
網址：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/

Captain Go高鐵隊長主題列車及復活節快閃活動詳情請參考：  https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/easter-delights.html
 

 

 

 

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責任編輯：陳詠妍

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