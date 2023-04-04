【異動板塊】官媒撐基建投資「淡季不淡」 基建股集體爆升 中鐵升逾8%最強

今日基建股板塊全綫發力，據內地官媒《經濟參考報》刊載文章《政策加力提效 基建投資「淡季不淡」》，指出內地重大基礎設施建設是經濟社會發展的重要支撐，在擴大有效投資、助力穩住經濟大盤中發揮著關鍵支撐作用。

基建三寶齊齊升，截至下午3時，中國中鐵（00390）最新報5.24元，升8.7%，成交額3億元；中國鐵建（01186）報5.99元，升6.4%；中交建（01800）報4.86元，升6.1%。

該文章引述業內人士預計，今年基建投資有望保持高增長，第一季增長或達10%。過去第一季是基建工程的淡季，但今年在政策大力支持下，將會出現「淡季不季」的現象。

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記者：李兆明