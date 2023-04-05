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【創新發明】日本網友研發杯麵計時器　機械動力設計免用電池

14:00 2023/04/05

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日本網友K.$uzuki（@BellTreeNursing）最近在Twitter分享自己發明的杯麵計時器，至今影片觀看次數已達98萬次。

杯麵可謂懶人恩物，準備時間只需幾分鐘，但這幾分鐘卻要做到恰到好處，才能泡出美味杯麵。日本網友K.$uzuki（@BellTreeNursing）最近在Twitter分享自己發明的杯麵計時器，至今影片觀看次數已達98萬次。

【香港創科】港鐵MTR Lab夥數碼港　投資物流初創alfred24

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杯麵計時器運用機械動力設計，不用安裝電池，只要將裝有熱水的杯麵放在主機旁的杯架上，重力便會使杯架逐漸下降，計時器同時會開始計時3分鐘。當時間到達3分鐘，計時器的響鈴會響，杯麵亦隨之降到枱面上。

K.$uzuki在學時期主修設計工程，畢業後成為CAD系統工程師。他利用自己的專業知識設計計時器，利用3D打印計時器的零件，製作費約需幾百日圓。主機機身為白色長方形，當中包含多個齒輪和外貌像時鐘的指針轉盤。

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責任編輯：歐朗欣

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