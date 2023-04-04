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【香港保險業】保監局臨時便利措施本月底後取消　設一個月過渡期安排復常

Hot Talk 13:59 2023/04/04

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【香港保險業】保監局臨時便利措施本月底後取消　設一個月過渡期安排復常

由於疫情最新發展以及政府已取消所有強制佩戴口罩的規定，保監局今天（4日）發出通函，通知所有獲授權的人壽保險公司，臨時便利措施將於4月30日後取消。

臨時便利措施在2020年初推出，旨在因應疫情不便親身銷售期間，容許以非面對面方式分銷特定的保障型保險產品。為給予保險公司足夠時間調整內部程序和處理2023年4月30日或之前遞交的投保申請，保險公司將有一個月過渡期（2023年5月1日至5月31日）以安排復常和完成核保過程。

當局指，雖然臨時便利措施取消，但保險公司和中介人仍可透過遙距投保沙盒，以視像會議形式銷售所有類型的人壽保險產品。

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編輯：姚卓然

 

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