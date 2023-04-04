俄軍事博主遭炸死案 被捕26歲女子曾參與反戰集會

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡店周日（2日）發生炸彈襲擊案，一名支持向烏克蘭發動戰爭的親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭炸死。俄羅斯調查委員會表示，已拘捕26歲女子特蕾波娃（Daria Trepova），該女曾參與反戰集會。

俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死（第二版） 【下一頁】

俄羅斯內政部周一（3日）將特蕾波娃列入通緝名單，據報她現時在聖彼得堡遭到拘留。

俄羅斯反恐官員表示，特蕾波娃是反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創立的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation，簡稱ACF或FBK）積極支持者，曾因參加反戰集會被捕。

俄羅斯反恐官員已將是次襲擊列為恐襲，聲稱是烏克蘭特種部隊和ACF合作策劃事件。俄羅斯調查人員認為，特蕾波娃將爆炸品收藏在小型雕像內，作為禮物贈予塔塔爾斯基。

官員亦引述閉路電視片段指，特蕾波娃在爆炸前帶同一個據稱裝有雕像的盒子進入咖啡店。

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有目擊者指，有自稱Nastya的女性在活動中向塔塔爾斯基提問，雙方亦有交流及開玩笑。隨後Nastya走到店門旁，並拿起放在附近桌子上雕像遞給塔塔爾斯基，之後就發生爆炸。

亦有報道指，特蕾波娃事前或不知道雕像內裝有爆炸裝置，並非事件主謀。

但特蕾波娃丈夫Dmitry Rylov接受俄羅斯新聞網站SVTV表示，雖然太太反對烏克蘭戰爭，但她永遠不會殺人，聲稱太太是遭人陷害，確定她永遠無法獨自完成襲擊。

Dmitry Rylov據報是俄羅斯反對派自由黨（Libertarian Party of Russia，LPR）成員，強調雖然不支持烏克蘭戰爭，但亦認同發動炸彈襲擊的行為是不可接受。

死者塔塔爾斯基真名為Maxim Fomin，是俄羅斯最具影響力軍事博主之一，曾就俄烏戰爭發表多篇評論，在Telegram上擁有逾56萬粉絲。爆炸亦造成30人受傷，其中10人情況危殆。

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責任編輯：李俊儀