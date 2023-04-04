▲ 【澳洲停加息】澳洲成首個暫停加息主要發達國家 澳元兌美元短線走低0.4%

澳洲聯儲局暫停加息，符合市場預期，政策利率維持在3.6%水平，為銀行業危機爆發以來首個暫停加息的主要發達國家央行。此前，澳洲聯儲自去年五月份以來已累計加息10次，共加息350個基點。澳元兌美元現短線走低0.4%，報0.6766。

澳洲聯儲局表示，一系列數據表明通脹已經達到峰值。 薪資增長仍在持續，全球經濟展望仍然受到抑制。 當局 將採取必要措施讓CPI回到目標水平。

當局指，勞動力市場仍然緊張， 隨著經濟放緩，預期失業率可能上升。高利率、CPI以及房價走低抑制了需求。 當局仍然會警惕價格和工資出現螺旋式上升的風險。 至於 銀行系統則很健康。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

【銀行危機】美前財長薩默斯：現時斷言由加息引發的金融問題已解決 仍為時過早

【美國加息】聯儲局理事沃勒：聯儲局或能在不損害勞動市場的情況下 壓低通脹

編輯：姚卓然