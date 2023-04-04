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【澳洲停加息】澳洲成首個暫停加息主要發達國家　澳元兌美元短線走低0.4%

股市 13:02 2023/04/04

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【澳洲停加息】澳洲成首個暫停加息主要發達國家　澳元兌美元短線走低0.4%

澳洲聯儲局暫停加息，符合市場預期，政策利率維持在3.6%水平，為銀行業危機爆發以來首個暫停加息的主要發達國家央行。此前，澳洲聯儲自去年五月份以來已累計加息10次，共加息350個基點。澳元兌美元現短線走低0.4%，報0.6766。

澳洲聯儲局表示，一系列數據表明通脹已經達到峰值。薪資增長仍在持續，全球經濟展望仍然受到抑制。當局將採取必要措施讓CPI回到目標水平。

當局指，勞動力市場仍然緊張，隨著經濟放緩，預期失業率可能上升。高利率、CPI以及房價走低抑制了需求。當局仍然會警惕價格和工資出現螺旋式上升的風險。至於銀行系統則很健康。

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編輯：姚卓然

債券 經濟衰退 貨幣政策 外滙 經濟 加息 澳洲 銀行
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