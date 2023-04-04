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紐約黑幫TikTok拍片挑釁 指罵「李小龍樣」亞裔警（有片）

環球社會熱點 13:00 2023/04/04

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美國一名黑幫男子於社交平台TikTok拍片，顯示他挑釁和辱駡一名巡邏的亞裔警員，又稱對方長相似已故功夫巨星李小龍。這名男子不時拍片諷刺警方，更試過想搶奪警員槍袋内配槍，紐約警方更要特別出通告知會警員與其互動時要謹慎行事。

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24歲黑幫男子夏普（Richard Sharp）本身是名饒舌歌手，於街頭幫派「Black Disciples」屬於知名成員。他有10多次犯罪紀錄，也有襲擊執法人員前科。

    點擊圖片放大
    +3
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雖然警方已拘捕多名「Black Disciples」成員，但夏普於網上保持高調作風，最少發布數條諷刺紐約警方的短片。

根據夏普上周發布的一則短片，他舉起手指用粗言穢語指罵一名亞裔警員，又稱呼對方為「李小龍樣」（Bruce Lee-looking）及「矮仔」。

對方喝止仍不放棄挑釁動作，繼續辱駡警員。警員露出非常無奈的表情，然後推開夏普的手。有網民將影片轉發至Twitter，批評夏普的行為屬於種族騷擾。

教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？ 【下一頁】

至於在另一段短片，夏普更試圖搶奪一名警員放在槍袋内的配槍，並問對方那把是否真的格洛克手槍，但遭人喝止。

紐約警察局針對夏普發出安全警報，指夏普一直恐嚇警察，試圖奪取警察武器並侵犯個人空間。安全警報呼籲所有警員保持警惕，與他互動時要使用適當的安全策略並謹慎行事。

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責任編輯：鄭錦玲

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