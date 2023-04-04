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【Bossini】堡獅龍主席Victor Herrero辭任　李寧妹夫趙建國接任

股市 12:47 2023/04/04

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【Bossini】堡獅龍主席Victor Herrero辭任　李寧妹夫趙建國接任

Bossini堡獅龍國際 （00592） 公布，Victor Herrero因其他工作安排，已辭任董事會主席及非執行董事以及提名委員會主席及委員，4月4日起生效。同日起，執行董事趙建國已獲委任為主席以及提名委員會主席及委員。另外，余昕於同日起獲委任為執行董事。

Bossini表示，Victor Herrero已確認與董事會之間並無意見分歧。

趙建國為公司主要股東李進及李寧的妹夫，而余昕則為李寧外娚女。趙建國於2020年7月獲委任為執行董事。集團指，趙建國於內地消費品業務營運及市場營銷及分銷方面擁有豐富經驗，現任非凡中國 （08032） 消費品業務總監，曾於早期李寧 （02331） 集團服務於不同崗位。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 堡獅龍（00592） 李寧
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