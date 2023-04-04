【香港創科】港鐵MTR Lab夥數碼港　投資物流初創alfred24

▲ 港鐵MTR Lab今（4日）宣布，與數碼港共同投資香港物流科技初創企業alfred24，同時為MTR Lab與數碼港建立合作後首個共同投資的項目。

港鐵MTR Lab早在去年6月與數碼港訂立策略聯盟，以推動本地創新科技發展，助香港發展智慧城市。港鐵MTR Lab今（4日）宣布，與數碼港共同投資香港物流科技初創企業alfred24，同時為MTR Lab與數碼港建立合作後首個共同投資的項目。

MTR Lab指，是次夥數碼港挑選具潛質，並切合港鐵業務需求的初創企業作為投資對象。投資項目盼結合MTR Lab網絡和alfred24技術優勢，為香港電子商務物流和「最後一哩派送」市場環境帶來革新。其中，alfred24計劃於2025年前，倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場。

MTR Lab董事總經理陳定邦指，alfred24方案為商業物流的循環供應鏈節省等候時間，同時減少成本和碳排放。並且將與數碼港合作，協助alfred24的業務提升至新的層次。

▲ 右起：MTR Lab董事總經理陳定邦、alfred24聯合創辦人兼行政總裁Christian Secci、數碼港行政總裁任景信

擬投資太陽能發電儲物櫃 碳排放減70%

alfred24為數碼港培育畢業初創，其送遞服務亦有配合可持續發展，客戶群遍佈香港、新加坡、澳洲、和英國等共14個市場。alfred24聯合創辦人兼行政總裁Christian Secci表示，在傳統的電子商務物流中，每1,000次配送便會產生相當於17輛車的二氧化碳排放量，在其服務系統下碳排放將可減低至4輛車。

他解釋，有了其自主研發的智能儲物櫃後，大眾最晚可在晚上8時前下單，最早於早上8時開始於沿途任何一個指定alfred24取貨點取件，因此不但舒緩了日間物流交通壓力，每1,000次配送中更可節省使用13輛運輸車。

未來該企亦將投資於可持續的創科方案，例如以電池和太陽能發電的藍牙儲物櫃，減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量。

責任編輯：張寶燕

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