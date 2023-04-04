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【行業點睇】傳統旺季市場供求壓力仍大 水泥行業維穩靠錯峰生產

股樓投資 12:38 2023/04/04

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天風證券指出，截至3月31日的一周，全國水泥市場價格每噸442元（人民幣，下同），較上一周基本平穩。價格回落地區主要有遼寧西部、山東南部、湖南和貴州，幅度為每噸10至30元；價格上漲區域為四川、湖北和江西等局部地區，幅度20至50元。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

3月底，國內水泥市場需求繼續弱勢運行，全國水泥企業平均出貨率維持在61%，長三角地區雨水天氣減少，企業出貨量恢復到7至8成；受持續強降雨天氣影響，珠三角及周邊地區出貨量下滑至5成左右；西北、西南和華北地區基本保持穩定。價格方面，整體保持平穩，局部地區延續前期震盪調整走勢。盡管市場處於傳統需求旺季，但由於市場供求壓力依舊較大，為穩定水泥價格和盈利，部分地區如貴州、重慶、四川、江西、福建、湖南和廣西陸續發布4月或第二季錯峰生產計劃，將減產30%至70%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，經歷2022年水泥產量超預期下滑之後，當前水泥企業在應對需求下滑方面的准備措施或更加充分，體現在2023年年初多數省份製定的錯峰停產天數較去年均有所增長，若需求端能夠企穩，則今年行業利潤仍有望回暖。當前水泥估值和盈利均處於相對底部區域，隨着水泥價格觸底回升，ROE或將出現向上拐點，有望催化估值修復。

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責任編輯：林衛

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