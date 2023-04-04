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【業績】AEON信貸財務去年度溢利升9%　末期息派22仙

股市 12:35 2023/04/04

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【業績】AEON信貸財務去年度溢利升9%　末期息派22仙

AEON信貸財務 （00900） 公布截至2023年2月28日業績，收入按年升17.3%至12.3億元，溢利升9%至3.7億元。公司擬派末期股息為每股22仙，按年持平，全年股息為每股44仙，派息比率為49.3%。

公司指，年內推出Wakuwaku卡及大型推廣活動，以及大獲成功的品牌建設活動，信用卡及私人貸款銷售額實現強勁增長，因此，淨利息收入為9.88億元，按年增加16.6%。

展望今年，由於美國及香港通脹率均觸及近十年內高位，預計美國聯邦基金利率和香港最優惠利率於2023╱24仍將上調。這可能導致公司計息產品的利差普遍下降。除利息收入外，公司將擴大手續費收入等其他收入來源，這將有助於緩解息差下降帶來對淨利息收入的影響。

信用卡收單業務方面，公司將升級收單系統平台，並與其他支付解決方案供應商合作，擴展商戶網絡並添加新服務。保險代理業務方面，公司將擴大直銷團隊及探索新保險產品，以滿足客戶需求。

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編輯：姚卓然

 

Aeon 信貸（00900） 港股 私人貸款 派息 信用卡
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