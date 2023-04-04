▲ 【HKExpress】香港快運4月28日開辦越南河內航線 推限時128元機票

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express）宣布，4月28日開啟來往香港和越南河內內排國際機場直航航班，每日一班來往兩地。香港快運續指，為慶祝新航線開通，將推出限時優惠，從現時至4月6日香港時間晚上11時59分期間，在香港快運官方網站預訂河內航線機票，票價可低至128元（未包稅項及其他政府所徵收費用）。

香港快運指，有關優惠機票可在4月28日至10月28日期間出發。

香港快運新任行政總裁毛潔瓊表示，目前公司已恢復香港往來峴港的航班，而芽莊航線亦即將恢復營運。今次推出新越南航線，期待讓更多旅客造訪河內，兼且為他們帶來價格相宜和舒適的旅飛行體驗。

航班資料

航班編號 航線 出發時間（當地時間） 抵達時間 （當地時間） 班次 UO550 香港（HKG）> 河內（HAN） 07：45 08：40 每日一班 UO551 河內（HAN）> 香港（HKG） 09：25 12：25 每日一班

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編輯：麥德銘