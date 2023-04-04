  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】去年一次性減值拖累業績 風況轉佳 龍源電力維持買入評級

股樓投資 12:35 2023/04/04

分享：

分享：

據申萬宏源報告，龍源電力（00916）去年營業收入398.6億元（人民幣，下同），按年下降0.1%；純利51.12億元，下降31.1%，接近公司此前業績預告上限。其中，減值損失為龍源業績低於預期的最重要因素，公司去年計提資產減值損失20.03億元，計提信用減值損失0.37億元，如果不計提減值，與該行此前業績預測基本相當。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行認為，加速回收欠補，應收賬款計提壞賬的擔憂大幅降低，同時為公司後續發展提供雖有力支撐。根據去年11月公告，龍源去年首三季共收到補貼款130.2億元，進入第四季以來，公司還在持續結回補貼款。去年底擁有應收款項融資271億元，較9月底進一步減少約43億元，自2015年以來的首次實現應收款項餘額降低，預計全年補貼回收金額達到180至200億元量級。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

截至去年底，公司在手現金204.93億元，達到公司上市以來的最高值，為今年裝機加速拓展以及優化資本結構提供更大空間。結合去年業績，以及今年首兩個月發電量數據，顯示風電發電量按年增長20%，風況大幅改善，維持2023至2024年純利預測為88.1億元、103億元，新增2025年純利預測為114.24億元，當前股價對應估值為8倍、6倍和6倍，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
補貼 買入 龍源電力（00916） 港股 中國

上一篇文章

【行業點睇】傳統旺季市場供求壓力仍大 水泥行業維穩靠錯峰生產

下一篇文章

【行業點睇】儲能技術路綫百花齊放 鋰離子電池逐步佔主導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
傲寓減價最多20%後連售兩伙　發展商：未來部署會更進取
傲寓減價最多20%後連售兩伙　發展商：未來部署會更進取
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款