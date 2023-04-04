【券商點睇】去年一次性減值拖累業績 風況轉佳 龍源電力維持買入評級

據申萬宏源報告，龍源電力（00916）去年營業收入398.6億元（人民幣，下同），按年下降0.1%；純利51.12億元，下降31.1%，接近公司此前業績預告上限。其中，減值損失為龍源業績低於預期的最重要因素，公司去年計提資產減值損失20.03億元，計提信用減值損失0.37億元，如果不計提減值，與該行此前業績預測基本相當。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

該行認為，加速回收欠補，應收賬款計提壞賬的擔憂大幅降低，同時為公司後續發展提供雖有力支撐。根據去年11月公告，龍源去年首三季共收到補貼款130.2億元，進入第四季以來，公司還在持續結回補貼款。去年底擁有應收款項融資271億元，較9月底進一步減少約43億元，自2015年以來的首次實現應收款項餘額降低，預計全年補貼回收金額達到180至200億元量級。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

截至去年底，公司在手現金204.93億元，達到公司上市以來的最高值，為今年裝機加速拓展以及優化資本結構提供更大空間。結合去年業績，以及今年首兩個月發電量數據，顯示風電發電量按年增長20%，風況大幅改善，維持2023至2024年純利預測為88.1億元、103億元，新增2025年純利預測為114.24億元，當前股價對應估值為8倍、6倍和6倍，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛