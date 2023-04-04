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【行業點睇】儲能技術路綫百花齊放 鋰離子電池逐步佔主導

股樓投資 12:33 2023/04/04

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中銀證券指，國內儲能電站在電網調峰調谷，可再生能源併網等領域日益發揮重要作用，行業有望迎來快速增長。舉例，火力發電調頻、風電光伏等新能源發電併網減少棄風光的作用；又能夠用來削峰填谷，平滑電網輸出，提升效益。國家和地方層面多次出台相關政策，明確對於儲能產業的支持。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

現時，以抽水蓄能佔據較高份額，但其裝機佔比呈下降趨勢，從2018年的95.8%降至2021年的86.3%。新型儲能是國家重點支持的儲能形式，包括鋰電池、液流電池、鈉離子電池等，其市場份額於近年逐步提升，從2018年的3.5%提升至2021年的12.5%。其中，鋰電池儲能裝機規模逐年擴大，從2018年的5.7GW 增至2021年的23.1GW，年均複合增速達到59%，在新型儲能中的佔比逐年提升，由86%升至95%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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根據該行測算，鋰離子電池儲能雖在初始投資成本方面較高，但是其全生命周期成本低於抽水蓄能。未來隨着鋰電池成本的不斷降低，其性價比將進一步提升，料至2025年儲能鋰離子電池需求量規模能夠達到600GWh。該行認為，儲能作為支持國家「雙碳」戰略的產業技術方向，其重要性日益突出，在發電側、電網側和用戶側的裝機規模將會逐步提升。

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責任編輯：林衛

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