【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」　規劃年產能達400萬輛

▲ 【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」 構建高達400萬輛年產能計劃

據內媒報道， 從多名產業人士處獲知，Tesla（美：TSLA）正在為其新的低價車型規劃一副宏大的產能版圖。這款低價車型是一款「細部版Model Y」，並正在為其構建一個高達400萬輛的年產能計劃。

報道指，這是一項早期的產能策略，Tesla正在向產業鏈傳遞，400萬輛產能會分佈在全球工廠，其中，北美的超級工廠將承擔200萬輛，德國柏林工廠和上海臨港工廠分別承擔100萬輛。而在北美工廠當中，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力。

不過，報道指，有頭部造車公司工程師透露，該公司此前也打算推出15萬元人民幣的智能純電車，但是在詳細測算後發現，如果想把續航不低於400公里，搭配一套主流的智能駕駛套件，整車物料成本就極難做到15萬元人民幣以下。因此，公司已經擱置推出十幾萬智能電動車的計劃，將產品線起始定價提升至20萬元人民幣。

早前，公司行政總裁馬斯克表示， 有信心公司能在約2023年推出一款完全自動駕駛、售價為2.5萬美元的小型電動車。而今年3月初的投資者活動日，公司總工程師Lars Moravy重申，公司希望以目前Model 3或Model Y一半成本製造「下一代」汽車。

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