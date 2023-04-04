▲ 【金融中心】對沖基金雪湖資本撤出香港 狙擊瑞幸咖啡而著名、曾為華興資本基石投資者

正當香港努力吸引家族辦公室等資產管理機構落戶之際，主要投資中資企業的對沖基金雪湖資本（Snow Lake Capital）據報已撤出香港。彭博引述消息人士指，雪湖資本上月關閉香港辦公室，其創辦人兼行政總裁馬自銘（Sean Ma）因個人原因搬往美國門洛帕克（Menlo Park），而原先駐香港的雪湖資本研究團隊則搬往北京。

據證監會網站，雪湖資本在2011年申領資產管理牌照，並在2019年取得4號牌可從事就證券提供意見，不過最新狀況已列為「終止了受規管活動業務」。

據證監會最新季報，至去年底持牌機構共3253家，較一年前增加1.3%或43家，當中2069家機構持有9號牌（提供資產管理），數目較前一年多90家。

雪湖資本在香港經營12年 曾獲高瓴資本張磊支持

雪湖資本於2009年創立，最初在紐約和北京經營，然後於2011年初關閉了紐約辦事處，在香港建立辦公室。馬自銘出生於中國、擁有美國教育背景，他曾在美國家族辦公室Ziff Brothers Investments旗下一家對沖基金工作。

高瓴資本的張磊曾持有雪湖基金部分股份，但最新消息指，張磊已經淡出。

狙擊瑞幸咖啡而火紅 多項持股受監管政策影響

根據美國的一份監管申報文件，在科技、消費、醫療保健、清潔能源、房地產和金融等行業中，該公司專注於長期持有股票，大部分是中國企業。

雪湖資本在2020年初為沽空機構渾水（Muddy Waters）撰寫匿名報告，指控當年股價如日中天的瑞幸咖啡財務造假，其後瑞幸咖啡於4月自揭問題，雪湖資本在沽空報告的角色也漸成為公開秘密。

不過，近年雪湖資本涉足部分受內地監管因素影響的行業，如教育股、美高梅中國 （02282） 持股都受內地監管或疫情管控措施而損手。

彭博指，雪湖資本因而不得不在兩名經理辭職後關閉亞洲基金。根據1月份美國的監管申報文件，該公司在去年10月底有近5.63億美元的自由管理資產，較2021年時曾披露對沖基金和長倉基1 規模達20億美元相差甚遠。

另外，雪湖資本於2018年參股華興資本 （01911） ，作為其新股上市的基石投資者，華興資本近期受創辦人包凡失聯而重創，最新更已停牌，暫未知雪湖資本尚有否持有該公司。

相關文章：

【瑞幸咖啡】曾指控瑞幸咖啡造假數 雪湖資本今大舉持倉 「長線可超越星巴克中國」

【監管跌市】雪湖等對沖基金據報9月錄雙位數虧損 大中華股票基金跑輸

【何超瓊旗下】美高梅：並無計劃進行重組 雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌 美團、融創在列