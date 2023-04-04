【大行報告｜海底撈系】大摩：看好頤海國際今年銷售盈利能力轉強　調升至「增持」評級、潛在升幅達25%

▲ 【大行報告｜】大摩：看好頤海國際今年銷售盈利轉強 調升至「增持」評級、潛在升幅達25%

摩根士丹利發表報告，頤海國際 （01579） 去年為第三方渠道銷售打好根基，今年將集中產品發展。受惠關聯方海底撈 （06862） 銷售復甦、渠道滲透、原材料價格合理化以及營運成本開支能見度更高，今年銷售增長將加速，盈利亦可轉升，故將其由「與大市同步」升至「增持」，目標價由26元升至29元，意味潛在升幅達25%。

頤海國際周二（4日）跌1.3%，報23.2元。

公司管理層預計，今年其產品團隊會有更好的表現，複合調味品是重點發展的領域。除了在客戶領域推出新產品外，亦將探索餐飲企業發展，組建了專門的產品和渠道團隊來開發該領域，並主要是針對小型餐館。

摩根士丹利表示，公司去年第三方銷售增長16%，而減價有利滲透市場。今年要視乎新產品的受歡迎程度，這將成為決定性的因素。由於去年12月有前置式需求，料今年首季錄輕微增長，並延續至次季，可是認為，公司下半年會大放異彩，銷售更見提速。

該行預期頤海國際今年第三方銷售增長14%。而關聯方海底撈銷售復甦、毛利率回穩、原材料價格合理化，認為該股現處今年預測市盈率為23倍，屬吸引水平，因而上調評級和目標價，並料今年多賺13%。

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編輯：姚卓然