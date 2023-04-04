特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照（第二版）

下一篇文章
俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和
美國前總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費，上周遭紐約大陪審團正式刑事起訴。特朗普周一（3日）抵達紐約市，料將於當地時間周二（4日）約下午2時15分（香港時間周三上午2時15分）出庭應訊。
（第二版更新法官限制媒體拍攝）
多間媒體此前要求在法庭上拍攝，特朗普律師團隊反對各大媒體在法庭上使用攝錄機，認為此舉會製造如同馬戲團的氣氛，引發安全隱憂及有違無罪推定原則。
法官梅爾尚（Juan Merchan）周一晚裁定，禁止於主法庭和分庭使用電子設備。他指是次訴訟具有里程碑意義，以往從未有現任或卸任美國總統被刑事起訴，法院需平衡各方利益。
梅爾尚允許5名靜態攝影師代表所有媒體，在正式展開傳訊（Arraignment）程序前短暫拍照數分鐘。
美國政治新聞網站Politico引述一封電郵內容，指前聯邦檢察官、擅長為白領刑事案件辯護的布蘭奇（Todd Blanche）將擔任特朗普的首席辯護律師。
布蘭奇處理白領犯罪的訴訟經驗豐富，包括銀行欺詐、電匯欺詐和競選財務違規行為。
特朗普紐約出庭後 料返佛州發表講話 【下一頁】
他乘坐私人飛機周一中午從佛州棕櫚灘國際機場 （Palm Beach International Airport）起飛，3小時後抵達紐約市。特朗普下午步入位於第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）時，向一旁民眾揮手致意。
特朗普周二出庭前，會正式被採集指紋及拍攝大頭照。但其代表律師Joe Tacopina上周曾表示，根據團隊和曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）達成的協議，特朗普不會鎖上手銬。
《紐約時報》等多間媒體已要求公開案件起訴書，在特朗普出庭前或披露進一步案情。
特朗普周日（2日）晚上在自家社交平台Truth Social上表示，美國不應是現時的情況（America was not supposed to be this way!）。
特朗普律師想換庭審地區 轉介至史丹頓島 【下一頁】
據報起訴書列出逾30項指控，其中最少一項與他涉嫌在2016年大選前，向豔星Stormy Daniels支付掩口費相關。
現時曼哈頓刑事法院外有大批記者駐守，外界料特朗普出庭時規模會增加。
特朗普曾指將在出庭後發表講話，但有指法庭或頒布禁言令，特朗普屆時或未能披露案情。
美國總統拜登（Joe Biden）周一亦被記者問及，是否擔心案件將引致騷亂。他表示對紐約警察局及美國司法系統有信心，並不擔心騷亂。
據悉，紐約警察局上周已要求轄下3.5萬名警員身穿制服執勤。有指美國國會山莊警察亦已警告國會議員，全國範圍或將有示威。
緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：李俊儀