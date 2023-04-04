特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照（第二版）

美國前總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費，上周遭紐約大陪審團正式刑事起訴。特朗普周一（3日）抵達紐約市，料將於當地時間周二（4日）約下午2時15分（香港時間周三上午2時15分）出庭應訊。

（第二版更新法官限制媒體拍攝）

多間媒體此前要求在法庭上拍攝，特朗普律師團隊反對各大媒體在法庭上使用攝錄機，認為此舉會製造如同馬戲團的氣氛，引發安全隱憂及有違無罪推定原則。

法官梅爾尚（Juan Merchan）周一晚裁定，禁止於主法庭和分庭使用電子設備。他指是次訴訟具有里程碑意義，以往從未有現任或卸任美國總統被刑事起訴，法院需平衡各方利益。

梅爾尚允許5名靜態攝影師代表所有媒體，在正式展開傳訊（Arraignment）程序前短暫拍照數分鐘。

美國政治新聞網站Politico引述一封電郵內容，指前聯邦檢察官、擅長為白領刑事案件辯護的布蘭奇（Todd Blanche）將擔任特朗普的首席辯護律師。

布蘭奇處理白領犯罪的訴訟經驗豐富，包括銀行欺詐、電匯欺詐和競選財務違規行為。

特朗普紐約出庭後 料返佛州發表講話 【下一頁】

他乘坐私人飛機周一中午從佛州棕櫚灘國際機場 （Palm Beach International Airport）起飛，3小時後抵達紐約市。特朗普下午步入位於第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）時，向一旁民眾揮手致意。

特朗普周二出庭前，會正式被採集指紋及拍攝大頭照。但其代表律師Joe Tacopina上周曾表示，根據團隊和曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）達成的協議，特朗普不會鎖上手銬。

《紐約時報》等多間媒體已要求公開案件起訴書，在特朗普出庭前或披露進一步案情。

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特朗普周日（2日）晚上在自家社交平台Truth Social上表示，美國不應是現時的情況（America was not supposed to be this way!）。

特朗普律師想換庭審地區 轉介至史丹頓島 【下一頁】

據報起訴書列出逾30項指控，其中最少一項與他涉嫌在2016年大選前，向豔星Stormy Daniels支付掩口費相關。

現時曼哈頓刑事法院外有大批記者駐守，外界料特朗普出庭時規模會增加。

特朗普曾指將在出庭後發表講話，但有指法庭或頒布禁言令，特朗普屆時或未能披露案情。

美國總統拜登（Joe Biden）周一亦被記者問及，是否擔心案件將引致騷亂。他表示對紐約警察局及美國司法系統有信心，並不擔心騷亂。

據悉，紐約警察局上周已要求轄下3.5萬名警員身穿制服執勤。有指美國國會山莊警察亦已警告國會議員，全國範圍或將有示威。

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責任編輯：李俊儀