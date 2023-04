特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照（第二版）

美國前總統特朗普(Donald Trump)被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費,上周遭紐約大陪審團正式刑事起訴。特朗普周一(3日)抵達紐約市,料將於當地時間周二(4日)約下午2時15分(香港時間周三上午2時15分)出庭應訊。

(第二版更新法官限制媒體拍攝)

多間媒體此前要求在法庭上拍攝,特朗普律師團隊反對各大媒體在法庭上使用攝錄機,認為此舉會製造如同馬戲團的氣氛,引發安全隱憂及有違無罪推定原則。

法官梅爾尚(Juan Merchan)周一晚裁定,禁止於主法庭和分庭使用電子設備。他指是次訴訟具有里程碑意義,以往從未有現任或卸任美國總統被刑事起訴,法院需平衡各方利益。

梅爾尚允許5名靜態攝影師代表所有媒體,在正式展開傳訊(Arraignment)程序前短暫拍照數分鐘。

美國政治新聞網站Politico引述一封電郵內容,指前聯邦檢察官、擅長為白領刑事案件辯護的布蘭奇(Todd Blanche)將擔任特朗普的首席辯護律師。

布蘭奇處理白領犯罪的訴訟經驗豐富,包括銀行欺詐、電匯欺詐和競選財務違規行為。

他乘坐私人飛機周一中午從佛州棕櫚灘國際機場 (Palm Beach International Airport)起飛,3小時後抵達紐約市。特朗普下午步入位於第五大道的特朗普大廈(Trump Tower)時,向一旁民眾揮手致意。

特朗普周二出庭前,會正式被採集指紋及拍攝大頭照。但其代表律師Joe Tacopina上周曾表示,根據團隊和曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)達成的協議,特朗普不會鎖上手銬。

《紐約時報》等多間媒體已要求公開案件起訴書,在特朗普出庭前或披露進一步案情。

特朗普周日(2日)晚上在自家社交平台Truth Social上表示,美國不應是現時的情況(America was not supposed to be this way!)。

據報起訴書列出逾30項指控,其中最少一項與他涉嫌在2016年大選前,向豔星Stormy Daniels支付掩口費相關。

現時曼哈頓刑事法院外有大批記者駐守,外界料特朗普出庭時規模會增加。

特朗普曾指將在出庭後發表講話,但有指法庭或頒布禁言令,特朗普屆時或未能披露案情。

美國總統拜登(Joe Biden)周一亦被記者問及,是否擔心案件將引致騷亂。他表示對紐約警察局及美國司法系統有信心,並不擔心騷亂。

據悉,紐約警察局上周已要求轄下3.5萬名警員身穿制服執勤。有指美國國會山莊警察亦已警告國會議員,全國範圍或將有示威。

