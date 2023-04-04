特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照

下一篇文章
芬蘭今加入北約成第31個成員國 俄加強西北軍力
美國前總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費，上周遭紐約大陪審團正式刑事起訴。特朗普周一（3日）抵達紐約市，料將於當地時間周二（4日）約下午2時15分（香港時間周三上午2時15分）出庭應訊。
特朗普紐約出庭後 料返佛州發表講話 【下一頁】
特朗普届時會正式被採集指紋及拍攝大頭照，但其代表律師Joe Tacopina上周曾表示，根據團隊和曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）達成的協議，他不會被戴上手銬。
《紐約時報》等多間媒體已要求公開案件起訴書，在特朗普出庭前或披露進一步案情。
特朗普周日（2日）晚上在自家社交平台Truth Social上表示，美國不應是現時的情況（America was not supposed to be this way!）。
他乘坐私人飛機周一中午從佛州棕櫚灘國際機場 （Palm Beach International Airport）起飛，3小時後抵達紐約市。特朗普下午步入位於第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）時，向一旁民眾揮手致意。
特朗普律師想換庭審地區 轉介至史丹頓島 【下一頁】
據報起訴書列出逾30項指控，其中最少一項與他涉嫌在2016年大選前，向豔星Stormy Daniels支付掩口費相關。
多間媒體亦要求在法庭上使用攝像機。現時曼哈頓刑事法院外有大批記者駐守，外界料特朗普出庭時規模會增加。
特朗普曾指將在出庭後發表講話，但有指法庭或頒布禁言令，特朗普屆時或未能披露案情。
美國總統拜登（Joe Biden）周一亦被記者問及，是否擔心案件將引致騷亂。他表示對紐約警察局及美國司法系統有信心，並不擔心騷亂。
據悉，紐約警察局上周已要求轄下3.5萬名警員身穿制服執勤。有指美國國會山莊警察亦已警告國會議員，全國範圍或將有示威。
緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：李俊儀